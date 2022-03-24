شروط استخراج تأشيرة عائلية بقطر واستقدام الأسرة

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية القطرية للسماح للعاملين بقطر أن يتقدموا للحصول علي تأشيرة زيارة عائلية لأفراد الأسرة, هناك العديد من العاملين بدولة قطر يبحثون عن الشروط الموضوعة من الحكومة القطرية والمتمثلة في وزارة الداخلية لاستقدام أفراد الأسرة بالشخص المغترب, حيث تسمح وزارة الداخلية بقيام العاملين علي أراضي دولة قطر بالتقدم علي يطلب للسماح لهم باستقدام أسرهم للمكوث معه في الغربة.

شروط استقدام العائلة في قطر

عندما يهم شخص بالتقدم لاستقدام أفراد الأسرة له إلي قطر ليكونوا تحت رعايته وخاصة من لديه أبناء ويريدون تربيتهم أمام أعينهم فلابد أن يقوم بقراءة الشروط التي تم وضعها من وزارة الداخلية القطرية.

يجب أن يملك المقيمين بطاقة إقامة ولابد أن تكون سارية الصلاحية.

إذا كان المقيم متزوج فلابد أن يقوم بتقديم عقد الزواج, ويجب أن يكون موثق من الجهات المعنية.

يجب أن يكون يملك المقيم سكن عائلي وأن يحصل عليه من صاحب العمل.

أن يقوم المقيم بتقديم ما يثبت المرتب الذي يحصل عليه من عمله, إذا كان يعمل في القطاع الحكومي, وإذا كان يعمل في القطاع الخاص فلابد أن يأتي بكشف حساب من البنك المعتمد في قطر وذلك عن ست اشهر سابقة.

إذا كان المقيم يعمل في القطاع الخاص ويريد استقدام أسرته فلابد أن لا يقل راتبه عن عشرة آلاف ريال قطري, أو لا يقل عن سبعة آلاف ريال قطري مع وجود سكن عائلي.

يتم تقديم ما يثبت الوظيفة التي يعمل بها الموظف.

كتابة نموذج استقدام الأسرة باللغة العربية.

إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وان تكون أصليه, وأيضاً يجب أن تكون الصور واضحة.

الاستعلام عن حالة تأشيرة عائلية في قطر

عند التقدم بفترة بطلب لاستخراج تأشيرة عائلية يمكن الاستعلام عن قبولها أو رفضها من خلال الآتي.