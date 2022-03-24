نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة للاستخراج جواز سفر عماني في المقال التالي

لابد أن يقوم الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر في سلطنة عمان أن يقوموا بتجديد جواز السفر الخاص بهم حتي لا يتعرضون لغرامات, فهناك أوراق وبعض الإجراءات التي يتم إتباعها لكي يتمكن الأشخاص من تجديد جواز السفر, وتحرص الحكومة في سلطنة عمان بأن يقوموا بتوفير اكبر عدد ممكن من الخدمات الإلكترونية التي تساعد الأشخاص بالسلطنة علي إنهاء وإنجاز خدماتهم بطريقة سلسة وبسيطه, وتم وضع رسوم محدده مبالغ معينه لكي يتم تجديد أو إصدار جواز السفر بسلطنة عمان. الأوراق والإجراءات اللازمة لاستخراج جواز السفر العماني وضعت الإدارة العامة للجوازات بسلطنة عمان بعضاً من الإجراءات والأوراق اللازمة إحضارها حتي يتم استكمال عملية استخراج جواز السفر. لابد من الحصول علي رقم تسلسلي.

دفع رسوم إصدار جواز السفر بسلطنة عمان بالطريقة التي تناسب كل شخص علي حدا. الأشخاص الأقل من 18 عام وغير حاملي البطاقة الشخصية في حالة عدم حضور الشخص المنوط يتم إحضار ثلاث صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

أن يقوم بإحضار اصل شهادة الميلاد, أو شهادة تقدير السن.

أن يقوم الأبوين بإحضار اصل جواز السفر الخاص بهم, بجانب إحضار اصل البطاقة الشخصية لمن هم وصلوا إلي سن الخامسة عشر من الذكور.

يتم إحضار شهادة من الشيخ موثقة من وزارة الداخلية أو شهادة من والي الولاية بأن الأبوين ليس لديهم جواز سفر أو توفيا ولا توجد شهادة وفاة لهم.

في حالة عدم تجاوز المتقدم لسن الثمانية عشر عاماً ولم يستطع الأب الحضور بصفة شخصية بسبب ظروف قهرية يتم إحضار أياً من الأخ أو العم أو الأم فقط مع موافقة ضمنيه من الأب بالسماح لأنهم أو بنتهم بإصدار جواز السفر. الأبناء المولودون خارج سلطنة عمان إذا ولد الأبناء خارج سلطنة عمان وكان أبويهم عمانيين الأصل فإن الأبوين يقوموا بإصدار جواز السفر من خلال ممثليات سلطنة عمان. إذا كانت الأم غير عمانية يتم إحضار شهادة تثبت زواجها من الرجل العماني وتكون صادرة من وزارة الداخلية, ولكن إذا كانت هذه المرأة من أبناء مجلس التعاون الخليجي فيتم إعفاءها من هذا الشرط. عمر شويل - جدة الأوراق المطلوبة للاستخراج جواز سفر عماني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوراق المطلوبة للاستخراج جواز سفر عماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.