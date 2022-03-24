بإيداع خلال 24 ساعة بلا كفيل وبلا تحويل للراتب 100 ألف ريال سعودي بالتقسيط على 60 شهر

خلال 24 ساعة فقط يستطيع العملاء من الحصول على تمويل شخصي فوري وأيضاً اونلاين كما أنه لا يحتاج إلى ضامن عند التقديم لطلب التمويل الشخصي فيستطيع العميل المتقدم من الحصول على قرض شخصي بقيمة إجمالية ربما تصل إلى 100000 ريال سعودي ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل الشخصي الفوري.

بإيداع خلال 24 ساعة بلا كفيل وبلا تحويل للراتب لدى شركة التيسير

تتيح شركة التيسير للتمويل قرض شخصي فوري اونلاين وأيضاً يتم إيداع قيمة التمويل خلال 24 ساعة فقط من التقديم لطلب التمويل وذلك بعد توافر الشروط التي وضعتها شركة التيسير للتمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي طلب تمويل شركة التيسير.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ستة أشهر عند طلب التمويل.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام عند طلب التمويل.

مزايا التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل

القرض الشخصي الفوري لدى شركة التيسير صمم بعدة مزايا تمويلية تنافسية للأفراد وأيضاً بأسعار تنافسية فيستطيع العميل الحصول على قرض بقيمة مالية ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ودون أي ضمانات ومن بين تلك المزايا ما يلي