منحة ارض مجانية من الديوان الملكي لجميع السعوديين الرجال والنساء رابط التقديم

من الأعمال الهامة التي يقدمها الديوان الملكي هي المنح العظيمة التي يتم الإعلان عنها باستمرار من أهمهم منحة أرض مجانية، فهذه المنح التي تساعد كافة مواطني المملكة العربية السعودية في جميع شؤون حياتهم، فقد يقوم الديوان الملكي المتواجد في السعودية بمنح الأفراد الذين يمتلكون دخل متوسط أو محدود قطعة من الأراضي الزراعية حتى يتمكنوا من إنشاء مسكن لهم، أو عمل مشروع يقتاتون منه.

شروط منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين يسعون في طلب منحة أرض من الديوان الملكي، ومن هذه الشروط ما يأتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على هذه المنحة من مقيمين المملكة العربية السعودية، وحاصل على الجنسية الخاصة بالمملكة. أن يكون سن المتقدم أكثر من 18 سنة. في حال كان المتقدم سيدة إذا كانت أرملة أو مطلقة يجب أن يكون عمرها أكثر من 25 سنة.

طريقة التقديم على منحة أرض الديوان الملكي

هناك عدد من الخطوات التي يجب على الأشخاص الذين يريدون التقديم لطلب منحة أرض من الديوان الملكي إتباعها، وهذه الخطوات بالترتيب هي:

أولا عليك عمل حساب بنكي على المنصة الخاصة بمنصة سكني.

قم بالانضمام إلى الرابط الخاص بمنصة سكني.

قم بكتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منك في مكانها المحدد، ومن هذه البيانات ” رقم التليفون الخاص بك، التاريخ الخاص بمولدك، الاسم، البريد الإلكتروني الذي يعتبر ملك لك”.

قم بالضغط علي زر موافق على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.

وبعد كل هذا ستظهر رسالة لك على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله، تحتوي هذه الرسالة على الكود الخاص بالتأكيد على التسجيل.

خذ هذا الكود واكتبه في مكانه الخاص به.

اضغط على الجزء الخاص بكلمة التأكيد.

ثم الضغط علي كلمة الحفظ، حتى يتم الحفاظ على المعلومات الخاصة بك.

يتم النظر إلى إجاباتك، والنظر إذا ما كانت الشروط متطابقة معك أم لا، وإذا كانت هذه الشروط متطابقة يتم الحصول علي المنحة فورا دون أي تعطيل أو تسويف.

تعتبر منحة أرض مجانية للديوان الملكي من المنح التي عليها إقبال شديد وذلك نظرا لأنها تساعد الكثيرون من أصحاب الدخل البسيط الذين يعانون من عدم القدرة على توافر مسكن يأويهم، أو قطعة أرض يبدؤون عليها مشروع يكون مصدر رزقهم.