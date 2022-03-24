منح مجاناً دراسية لجميع الشباب من الملك سعود للسعودين والمقيمين

إذا كنت من محبي السفر والتعرف على ثقافات الدول الأخرى والحصول على منحة دراسية خارج البلاد، فربما يكون هذا الموضوع مهم بالنسبة لك نظرًا لما تتميز به منحة جامعة الملك سعود 2022 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية، وقد وضعت الجامعة بعض الشروط الواجب استيفاءها للحصول على المنحة، كما قد وفرت بعض المميزات التي جعلت الكثيرون يقبلون بشغف عليها، تعرف معنا من خلال السطور القادمة على الأوراق المطلوبة للتقديم، وشروط الالتحاق بالمنحة.

منحة جامعة الملك سعود 2022

إحدى المبادرات التي قامت بها جامعة الملك سعود بالرياض لمساعدة الطلاب غير السعوديين لدراسة درجة البكالوريوس في الجامعة ذاتها، والجدير بالذكر أن هذه الجامعة تعد من أفضل الجامعات على مستوى المملكة، وعلى صعيد أخر فهي تحظى بترتيب مرتفع على مستوى جامعات العالم، ومن أبرز مميزات منحة الملك سعود 2022 ما يلي:

هذه المنحة ممولة بالكامل من قبل الجامعة. رسوم التقديم والدراسة مجانية. مسموح التقديم للجنسين (ذكور وإناث). تأمين السكن والرعاية الاجتماعية للطالب. توفر تذاكر سفر مجانية من وإلى بلد اقامة الطالب الذي وقع عليه الاختيار للانضمام للمنحة. تصرف الجامعة للطالب مبلغ شهري يتم تحديده بعد القبول مع إدارة الجامعة. توفير فرص تدريب مناسبة في مجال تخصصك.

شروط منح جامعة الملك سعود لغير السعوديين

يجب على الطلاب الراغبين في التقديم قراءة هذه الشروط جيدًا وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للمنحة حاصل على شهادة الثانوية العامة ولم يمر عليها أكثر من 5 سنوات.

المنحة تستهدف الفئة العمرية ما بين 17 سنة إلى 26 سنة.

الخضوع للكشف الطبي بعد القبول في المنحة، وتقديم تقرير طبي يفيد بحالتك الصحية.

ألا يكون قد سبق للطلاب الحصول على منحة دراسية من أي جهة أخرى.

يجب على الإناث أن يكون معها مرافق من أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى ومقيم معها في المملكة العربية السعودية وذلك شرط من شروط الحصول على المنحة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمنحة الملك سعود

يمكن التقديم من من خلال الموقع الرسمي ولاكن لا بد من معرفة جميع المستندات اللازمة أولاً.