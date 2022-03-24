شروط قرض الشباب 60 ألف بدون رسوم وبقسط شهري يبدأ من 500 ريال

تمويل للشباب بدون رسوم، فالجميع من الأفراد صغار السن أو من عمر يبدأ من 18 عاما يبحثون عن عمل أو مال يساعدهم في شراء ما يريدون، والبعض منهم يريد أن يحصل على التمويل حتى يقم ببناء منزله الخاص والزواج وبناء المستقبل، وقد قام البنك المركزي السعودي بتوثيق عدد كبير من الشركات السعودية والبنوك في مزاولة توفير التمويل للمواطنين السعوديين والسعوديات والغير ذلك، كما أوضح البعض منهم أنه يوفر هذا التمويل للوافدين على المملكة الغير سعوديين، ومن أهم تلك البنوك هو بنك التنمية الاجتماعية والذي كان معروف ببنك التسليف، واليوم يقدم لك تمويل شخصي بدون خوف أو قلق من سداد الأقساط.

تمويل للشباب بدون رسوم

يحصل المواطن على تمويل بمبلغ يصل إلى 60 ألف ريال ولا يتم سداد رسوم إدارية، خطوات استعادة المبالغ الزائدة، حيث أنه متوفر ليساعد جميع الشباب المقبلين على الزواج، كما يوفر لك بنك التنمية الاجتماعية تمويلات متعددة والتي تتهم بكل فئة من المواطنين والمواطنات، ومنها التمويل الاجتماعي والذي يشمل قرض الأسرة، وقرض الترميم، قرض كنف، قرض الزواج، قرض آهل وكلا منهما يهتم بعدد كبير من الفئات، وهناك تمويل مخصص للنساء الأرامل والمطلقات، التقديم على تمويل للعاطلين عن العمل، التي تبحث عن عمل جانبي أو مبلغ يساهم على المعيشة ويكون هذا التمويل تحت سقف 30 ألف ريال فقط لمساعدتهم وأيضاً السداد بأقل الأقساط، وهناك أيضاً إعفاء من سداد باقي الأقساط في حالة الوفاة أو العجز ومتاح لجميع القروض، كما أنه متوفر من خلال بنك التنمية الاجتماعية فرصة للحصول على تمويل العمل الحر للعاطلين عن العمل.

شروط تمويل الشباب المقبلين على الزواج

متوفر هذا التمويل للمواطنين فقط من لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال، ولا يتخطى السن عن 70 عاما، مع وجود سجل ائتماني جيد، حتى يحصل على التمويل بإجراءات سريعة، ومن أهم الشروط أن يكون الزواج للمرة الأولى أو من ماتت زوجته أو كانت زوجته من دول التعاون، كما أنه يجب أن يكون لم يمر على عقد الزواج سوى سنتان هجرية، فيتم حساب المدة بالسنة الهجرية، وهناك بعض من الحسابات الأخري والتي تنص على أنه إذا كان عمر المتقدم لطلب تمويل الزواج من 60 عاما وحتى 65 فيحصل على مبلغ 30 ألف ريال، وإذا كان عمر المتقدم من 65 وحتى 70 عاما فلا يحصل ألا على 18 ألف ريال فقط، ومن أقل من 60 عاما يحصل على مبلغ 60 ألف ريال وحتى 18 عاما.

خطوات التقديم على طلب التمويل

يمكنك أن تحصل على التمويل من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية تمويل الزواج، وتقديم طلب الحصول على التمويل بعدما تقم بالتسجيل في البنك، واختيار مبلغ السداد الشهري وتقدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، من الهوية الوطنية وعقد الزواج، ورقم الآيبان والتليفون المسجل بأبشر، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 920008002 للحصول على المساعدة والمعلومات اللازمة.