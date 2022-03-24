بايدن: سنرد إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيماوية فى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم إن واشنطن ستخصص 2 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، مؤكدا أن الناتو سيعزز وجوده العسكرى فى شرق أوروبا للتصدى للتهديدات الروسية، كما أشار سنواصل فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة قررت استضافة 100 ألف لاجئ أوكرانى فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن سترد إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيماوية فى أوكرانيا.
وأضاف بايدن أنه أبلغ الرئيس الصينى بتحمل تبعات أى دعم من بكين لروسيا، وأكد بايدن أن واشنطن تنسق مع الحلفاء لمواجهة نقص المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ودول أخرى ستعاني بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.
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