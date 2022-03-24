المستشار الألماني: عقود الغاز مع روسيا باليورو أو الدولار وليس الروبل

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن العقود مع روسيا تحدد استخدام اليورو أو الدولار مقابل الغاز وليس الروبل، موضحا أن قطاع الطاقة الروسي لن يكون مشمولًا في العقوبات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لـ المستشار الألماني عقب قمه حلف شمال الأطلسي الناتو، والذي قال خلاله، “نشعر بتأثير الحرب على أسعار الطاقة والغذاء، ويجب تنويع مصادر الطاقة في بلادنا بشكل سريع”.

وأضاف المستشار الألماني، الأسلحة التي قدمناها لأوكرانيا نجحت في تعزيز المقاومة، ونطالب الرئيس الروسي بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتابع أولاف شولتس، دول الناتو متحدة أكثر من أي وقت مضى، وسنواصل استقبال اللاجئين من أوكرانيا.

وفي سياق متصل، طالب ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو، الصين بأن تحث روسيا على إيقاف الحرب والتنديد بالخطوات الروسية تجاه كييف.

وفي كلمة له عقب قمة أعضاء حلف شمال الأطلسي، أوضح ستولتنبرج، أن قادة الناتو طالبوا الصين بعدم تقديم أي دعم للغزو الروسي لأوكرانيا، كما وافقوا على نشر 4 مجموعات قتالية في هنغاريا وبلغاريا وسلوفاكيا ورومانيا، مؤكدًا أن الدول الغربية تسعى لعدم تحول النزاع إلى مواجهة عسكرية بين الحلف وروسيا.

وتابع أمين عام حلف شمال الأطلسي في كلمته، أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية سيغير خريطة الحرب، وأن الناتو يسعى لعدم امتداد الحرب خارج أوكرانيا، منوها أن الحلف سيزود قدراته العسكرية في شرق أوروبا.