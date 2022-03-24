الأمم المتحدة: 2685 ضحية مدنية للنزاع فى أوكرانيا بينهم 1035 قتيلا

جدة - نرمين السيد - قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى تحديثه اليوم الخميس لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين؛ بسبب النزاع فى أوكرانيا أن العدد بلغ منذ 24 فبراير الماضى، وحتى منتصف ليلة أمس 2685 ضحية مدنية، بينهم 1035 قتيلا و1650 مصابا.





وأشار المكتب - فى تحديثه اليوم - إلى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وفى سياق آخر.. أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الخميس مقتل 65 مدنيا وإصابة 466 "بقصف أوكرانى" خلال 35 يوما.

وقالت السلطات -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إن الفصائل المسلحة الأوكرانية، قامت خلال 35 يوما من التصعيد بقتل 65 مدنيا، وإصابة 466 مدنيا بجروح، من بينهم 37 طفلا".

وأضافت أنه تم خلال تلك الفترة تسجيل 1356 واقعة إطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية، فى اتجاه منطقة جورلوفسكويه، ودونيتسك، وماريوبول - بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة 1190 مرة.

وأكدت أن هذا القصف أسفر عن تضرر ما لا يقل عن 1568 مبنى سكنيا و427 موقعا من منشآت البنية التحتية المدنية.