تمديد ولاية الأمين العام لحلف الأطلسى عاما إضافيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارولو" الفرنسية، كتب ستولتنبرج فى تغريدة على تويتر "أتشرف بقرار قادة دول وحكومات الناتو تمديد ولايتى فى منصب الأمين العام حتى 30 سبتمبر 2023. وفيما نواجه أكبر أزمة أمنية فى جيل، نقف متكاتفين للحفاظ على تحالفنا قويا وعلى سلامة شعبنا".

وكان من المقرر أن يترك النرويجى منصبه فى الخريف لتولى رئاسة البنك المركزى النرويجى فى الأول من ديسمبر.

لكن الغزو الروسى لأوكرانيا قبل شهر قلب المعطيات وتخلى ينس ستولتنبرج عن المنصب الخميس، على ما قالت الحكومة النرويجية.

ويقود المسؤول الاشتراكى الديموقراطى حلف شمال الأطلسى منذ أكتوبر 2014.

وتولى ستولتنبرج رئاسة الوزراء فى النرويج مرتين، الأولى بين 2000 و2001 والثانية بين 2005 و2013.