لوكاشينكو يعلن طرد 12 جاسوساً أوكرانياً من بيلاروسيا

لوكاشينكو يعلن طرد 12 جاسوساً أوكرانياً من بيلاروسياأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم طرد 12 جاسوساً عملوا دبلوماسيين أوكرانيين في بيلاروس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوكاشينكو قوله: إن مجموعة كاملة من 12 أوكرانيا مارست التجسس في بيلاروس لذلك تم طردهم جميعاً وكلهم نشطوا تحت غطاء العمل الدبلوماسي.

وأعلن جهاز المخابرات البيلاروسي أول أمس أنه قام بتصفية مجموعة تجسس أوكرانية كانت تعمل في البلاد تحت غطاء دبلوماسي.

ولفت البيان إلى أن أكثر من عشرين شخصاً عملوا في البعثة الدبلوماسية لأوكرانيا وكان نصفهم على الأقل موظفين محترفين في إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أمس: إن بلاده قررت بعد ذلك خفض عدد الدبلوماسيين الأوكرانيين على أراضيها إلى خمسة أشخاص.