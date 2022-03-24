خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية قبول الدفعة الثالثة من الضمان الجديد، ووضحت خطوات الاستعلام عن أهلية المسجليين بالضمان الجدد، حيث أعلنت الوزارة عن تدشينها للضمان الجديد المطور منذ نوفمبر السابق 2021، ودعت العديد من الفئات للتسجيل بمقطوعة الضمان المطور، فقد شمل الضمان الجديد الموظفين والمطلقات والأرامل وكبار السن لتلبية احتياجاتهم، وتعلن وزارة الموارد البشرية قبول دفعة جديدة كل شهر وتدعوهم للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور من خلال تسجيل الدخول لرابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

وضحت وزارة الموارد البشرية خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الجديد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

من متصفح الانترنت يجب تسجيل الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

من خلال الاسم وكلمة المرور يجب تسجيل الدخول.

تدوين رمز التحقق المرئي.

الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

من خلال رمز التفعيل المرسل للهاتف الخلوي يجب كتابته في الحقل المخصص له، ثم الضغط علي تحقق.

من قائمة الخدمات الإلكترونية يجب الضغط علي تبويب طلبات.

سوف تجد أمامك أعلان الموارد لك ” مؤهل، غير مؤهل، تم رفض الطلب”.

الدفعة الثالثة من الضمان الاجتماعي الجديد

كشفت وزارة الموارد البشرية عن قبولها للدفعة الثالثة من مقطوعة الضمان المطور، ونوهت علي المسجلين الجدد من ضرورة الاستعلام عن الأهلية من الضمان، وطالبت الأفراد الذين تم رفض طلبه من التسجيل بتقديم اعتراض بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، هذا وقد وضحت الوزارة أن المنتقلون من الضمان القديم للضمان المطور وغير المستوفون للشروط تم إرجاع بياناتهم للضمان القديم وسيتم صرف رواتب شهر رمضان في الأول من رمضان 1443.

شروط القبول بالضمان المطور

مع قبول العديد من الفئات بالضمان الاجتماعي المطور، وضعت الوزارة شروط استفتاء القبول للحصول علي الراتب الشهري لمقطوعة الضمان، ومن ابرز الشروط التالي:ط