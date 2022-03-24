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عمر شويل - جدة مواعيد حديقة السمراء بحائل وطرق التواصل والأنشطة الترفيهية المتاحة بها، يهتم السعوديين بالتنزه في الأماكن الجميلة الموجودة بالمملكة العربية السعودية وخاصة تلك الأماكن التي تحتوي على مساحات خضراء ومطاعم والتي يمكن إقامة الرحلات بها سواء رحلات اسر جماعية أو رحلات مدرسية، لهذا نجد حديقة السمراء بحائل من أهم المناطق التي يمكن التنزه بها فهي حديقة جبلية واسعة بها العديد من الجبال تصل قمة أعلى جبل إلى ارتفاع 170 متر.

حديقة السمراء تنشط السياحة

تعتبر حديقة السمراء بحائل من أهم الأماكن السياحية المتواجدة في المملكة العربية السعودية إذ أنها تحتوي على العديد من الأماكن المميزة والجبال العالية التي يمكن تسلقها كما أنها ذات مساحة كبيرة ومناظر خلابة تملأها الورود والمساحات الخضراء، لذلك يستهدفها السياحة للقيام بالعديد من الأنشطة والتمتع والاسترخاء، كما يعتبر جبل حديقة السمراء من أهم الجبال بالمملكة إذ يبلغ ارتفاعه 170 متر وتتلاصق الجبال ببعضها البعض في منظر جمالي عظيم.

مميزات حديقة السمراء بحائل

تتعدد مميزات حديقة السمراء إذ أنها تعد ممشى رياضي مميز بوجود المساحات الخضراء كما يمكن القيام بأداء معظم أنواع الرياضة المختلفة به، إلى جانب كونه يحتوي على نوافير للتصوير ومناظر خلابة متعددة، كما يمكن ممارسة الصيد داخل الحديقة نظرا لأنها تحتوي على بحيرات واسعة يسمح بالصيد فيها، إلى جانب إمكانية ممارسة رياضة تسلق الجبال أيضا، لهذا تعتبر من أفضل الأماكن للقيام بالرحلات والتنزه ومن أفضل ما يميزها أنها تعتبر مكان آمن للتجمعات والعائلات ويمكن اصطحاب الأطفال للتمتع بها.

الأنشطة المتاحة في حديقة السمراء بحائل

يمتاز منتزه السمراء بوجود مساحات كبيرة للجلوس وممارسة الشوي وإقامة الحفلات أيضا، كما نجد الحديقة تمتاز بالروائح الجميلة والمشاهد التي تمتع العين فهي تقع فوق قمة الجبل مما يميزها عن غيرها من الحدائق الأخرى، وتتميز أيضا بالسماح للوافدين إليها بحجز مكان لإقامة حفلات أعياد الميلاد أو الزواج نظرا لكونها تحتوي على مطاعم مختلفة تمتاز بالجودة والرقي، ويعمل بها عدد كبير من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة يتقلون طلبات العملاء ويعملون على تقديم أفضل خدمة خلال فترة العمل.

مواعيد حديقة السمراء بحائل وطرق التواصل

توجد حديقة السمراء في 6312 طريق الديعجان، حائل، رقم التواصل 442655428 ويسهل الاتصال في أي وقت على مدار اليوم من الساعة الخامسة مساءا وتى الثانية بعد منتصف الليل، حيث تعد تلك مواعيد الحديقة الرسمية التي يمكن التنزه بها أو الاتصال لحجز الرحلات، ويجيب متخصصين على استفسارات العملاء وتحديد المواعيد المناسبة كما يمكن اختيار مشرف للرحلة من داخل المنتجع.