نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا للتابعين 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تعريف رقم الجوال في توكلنا للتابعين 1443؛ حيث يُعد تطبيق توكلنا من التطبيقات الهامة في المملكة السعودية في الوقت الحالي حيث أنه تم إطلاقه في أثناء تفشي فيروس كورونا وذلك حتى يتمكن المواطنين من الاستفادة من الخدمات إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمصالح والاختلاط وزيادة انتشار الفيروس، لذلك يمكن التسجيل في توكلنا بكل سهولة والاستفادة من خدماته ولكن من أهم شروط التسجيل تعرِيف رقم الجوال أي يكون الفرد لديه حساب في أبشر وقد أتاح توكلنا التسجيل فيه دون وجود حساب في أبشر عن طريق تسجيل رقم جوال شخص أخر لديه حساب في أبشر.

طريقة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا للتابعين 1443

يمكن تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا للتابعين عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة أبشر absher.sa. الضغط على تبويب أبشر أفراد. تسجيل دخول منصة أبشر بالبيانات الشخصية. اختيار الخدمات العامة من قائمة خدماتي. الضغط على تفعيل رقم الجوال في توكلنا. تدوين رقم الجوال. ثم تدوين كافة البيانات المطلوبة. النقر على التالي ستصلك رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل قد بتدوينه في موضعه.

خطوات تحديث تطبيق توكلنا الجديد

لابد من تحديث تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التي أعلن عنها التطبيق من خلال صفحته الرسمية حيث أكد على ضرورة التحديث من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى تطبيق آب ستور أو جوجل بلاي. القيام بالبحث عن تطبيق توكلنا. النقر على تحديث. بعد الانتهاء من تحديث توكلنا يمكن الاستفادة من جميع خدماته الجديدة.

طريقة استعادة كلمة مرور توكلنا

في حالة نسيان كلمة المرور في توكلنا يمكن استعادتها عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق توكلنا. النقر على جملة استرجع كلمة المرور. تحديد الفرد مواطن أم مقيم. تدوين رقم الهوية وتاريخ الميلاد. يقوم البرنامج بمطابقة البيانات. ثم يقوم بإرسال رسالة تحتوي على رمز التحقق على رقم الجوال المسجل بتوكلنا.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا للتابعين 1443 كما وضحنا لكم كيفية تحديث تطبيق توكلنا الجديد وكذلك كيفية استعادة كلمة المرور.