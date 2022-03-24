يمنع خلال شهر رمضان نقل الصلوات بقرار رسمي من وزارة الشؤون الإسلامية السعودية

يمنع خلال شهر رمضان نقل الصلوات 1443 واحد من أبرز التعليمات التي أصدرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بخصوص تهيئة المساجد قبل شهر رمضان 2022 والتي أكدت أيضًا على كافة منسوبي المساجد بالمملكة باتباع التعيمات الخاصة بالوزارة بتحقيق أهدافها العامة مما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمصلين وذلك مع اقتراب شهر رمضان 1443 والذي يفصلنا عن بدء صيامه أيام معدودة ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية على أهمية دور الأئمة والخطباء في استغلال الشهر الكريم بتذكير المصلين وتوعيتهم وحثهم على فعل الخير والأعمال الصالحة خلال الشهر الكريم.

تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية لشهر رمضان 2022

السعودية قرار وزاري يمنع خلال شهر رمضان نقل الصلوات 2022

في نفس السياق السابق ذكره فإن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أصدرت عدة تعليمات هامة استعدادًا لتهيئة المساجد في شهر رمضان 1443 نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين بضرورة الانتظام في عملهم وعدم التغيب خلال شهر رمضان .

كذلك منع استخدام الكاميرات بالمساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات.

أيضًا منع نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بكل أنواعها.

كما أكدت على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان وفق تقويم أم القرى.

كما اشتملت التوجيهات التأكيد على التقيد بضوابط الاعتكاف بحيث يكون إمام المسجد هو المسؤول عن إصدار الإذن للمعتكفين في رمضان.

كذلك يجب أن يتم رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان 1443 وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة.

أيضًا التشديد على تهيئة وتجهيز مصليات النساء في شهر رمضان.

يجب على الأئمة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح والاقتصار في دعاء القنوات على جوامع الدعاء.

كذلك أكدت الوزارة على كافة منسوبي المساجد بجميع مناطق السعودية منع جمع التبرعات المالية لمشروعات إفطار الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع الإفطار في ساحات المساجد والأماكن المجهزة لذلك وتحت مسؤولية الإمام أو المؤذن.

كما شددت الوزارة على الأئمة بتوعية المصلين بعدم الإيذاء من خلال إحضار الأطفال الذين قد يتسببون في التشويش والإزعاج للمصلين.

أيضًا التشديد على تنظيف الأماكن المخصصة للإفطار بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة.

في النهاية التشديد على تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة عمل شركات النظافة والصيانة والتزام منسوبي المساجد بالتعليمات.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2022 بالسعودية

في سياق متصل عن رؤية هلال شهر رمضان 2022 بالسعودية للعام الهجري 1443هـ تم تحديد موعده وفق تقويم أم القرى بالمملكة مساء يوم الجمعة بمشيئة الله الموافق 29 من شهر شعبان 1443 الموافق 1 من شهر إبريل 2022 وبناء عليه قامت المحكمة العليا السعودية بدعوة كافة المواطنين السعوديين والمسلمين المقيمين على أراضي المملكة بتحرى رؤية هلال شهر رمضان وبناء عليه فعلى كل من يرى يوم 29 شعبان القادم هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة، أو من خلال مناظير تلسكوبية، أن يقوم بالإبلاغ فورًا في أقرب محكمة بالمملكة.