للسعوديين.. موعد نزول الدعم السكني 1443 وطريقة الاستعلام عن قيمة الدعم

صرحت وزارة الإسكان السعودي في إعلان رسمي لها أنه تم طرح موعد نزول الدعم السكني شعبان 1443، كما صرحت وزارة الإسكان بأن موعد الصرف قد تم تثبيته في نفس اليوم من كل شهر، وأيضًا قد تم تحديد آليات معينة لتمكين جميع المواطنين من صرف كافة مستحقاتهم بسهولة وبدون أي تعطيل أو إضاعة وقت، حيث أن تطبيق الدعم السكني يُعد واحد من أفضل الخدمات التي منحتها الوزارة لكافة المواطنين.

موعد نزول الدعم السكني شعبان 1443

تمكنت وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية من الإعلان عن موعد نزول الدعم السكني شعبان 1443، حيث أنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022م ليكون الموعد المثبت لصرف الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان السعودي، كما أنه تم الإعلان عن كم الدعم السكني ويمكن القول أن البرنامج السكني هي إحدي البرامج المقدمة بالمشاركة ما بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج السكني يُعد أهم برامج التكافل المقدمة من السعودية لجميع المواطنين المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق المطروحة، بالرغم من مدى جدارة هذا البرنامج وخدماته الرائعة التي عادة بالنفع على الكثيرين إلا أنه يعتبر أحد البرامج الحديثة التي تم إطلاقها في عام 2017م، حيث أن الهدف من إطلاقه هو السعي للوصول إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030م لمنح كافة الغير مقتدرين السعوديين وحدات سكنية.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني

أتاحت وزارة الإسكان بالسعودية لجميع المواطنين خطوات بسيطة يمكن من خلال الاستعلام عن الدعم السكني بمجرد قدوم موعد نزول الدعم السكني شعبان 144، كل ما عليك فقط هو إتباع الخطوات التالية: