شروط التسجيل في خدمة الاعتكاف 1443 بالمسجد الحرام والأغراض المسموح به

كشف موقع شؤون رئاسة الحرمين الشريفين، بناءً على موافقة رئيس الحرمين الشريفين وبيان د. عبد الرحمن السديس، عن آلية تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان عام 1443، وأوضح السديس أنه تم الاستعداد لاستقبال المعتمرين لأداء العمرة في شهر رمضان، على حسب الضوابط الجديدة،بعد رفع حالة التباعد بين المصلين، وقال إن الاستعدادات على قدم وساق لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين وفتح التقديم خدمة الحصول على رخصة اعتكاف في شهر شعبان الجاري وحتى 9 رمضان، وقد تم إطلاق أكبر خطة عمل في تاريخ الرئاسة تمت الموافقة عليها بالفعل.

التسجيل في اعتكاف الحرمين الشريفين رمضان 1443

قال رئيس شؤون رئاسة الحرمين الشريفين إن بعض الأخبار المهمة المتعلقة بموعد الاعتكاف في المسجد الحرام والتي ستكون خلال العشر الأواخر من رمضان الشهر المقبل ، لكن عملية فتح التسجيل للاعتكاف ستكون من الخامس والعشرون من شعبان، وحتى حلول 9 من شهر رمضان الكريم لعام 1143هـ، وأضاف مسئول الرئاسة أنه يعتزم البدء في إصدار رخص الاعتكاف والخزينة وذلك بدأ من يوم السادس عشر من رمضان وحتى التاسع عشر من نفس الشهر ( شهر اليُمن والبركات)، ويمكن للمعتكفين للمتعبدين الحصول على الرخص من باب119 ويتقدم المعتكف بالحصول على الرخصة من هناك.

شروط الحصول على رخصة اعتكاف

فيما يلي أهم الضوابط التي يجب مراعاتها عند تقديم طلب الحصول على رخصة اعتكاف:

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا.

يحظر التجمهر أو الاختلاط أو مضايقة المصلين في أماكن الاعتكاف.

التدريس الخاص محظور.

المحافظة على الخزنة وعدم العبث بها.

ممنوع الجلوس أو النوم في الممرات.

لا تعلق الملابس أو الأمتعة على أماكن حفظ القرآن، ولا على أعمدة وسلالم احترامًا لحرمة المكان.

يحرم النوم في صلاة الفريضة والتراويح والتهجد.

لا تعلق الملصقات بالإعلانات أو المذكرات على الجدران.

وسيصدر قريبًا بيانًا يتضمن جميع الاحتياطات التي يجب على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تجنبها، وتحدثت مصادر عديدة، من بينها صحيفة سبق، عن طريقة طلب تصريح الحجر الصحي عبر رابط إلكتروني عبر بوابتها الرسمية، وسيتم إطلاق خدمة عملية التسجيل المحجر اعتبارًا من يوم 25 في شعبان.