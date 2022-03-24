كل ما تحتاج معرفته حول سيارة شانجان يوني كي 2022 سعر ومواصفات في السعودية

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عمر شويل - جدة على الرغم من أن شانجان Changan أطلقت علامة Uni التجارية مؤخرًا نسبيًا إلا أن سيارة شانجان يوني كي توفر عددًا من الحلول التكنولوجية الفريدة. وستكون changan uni-k واحدة من سلسلة السيارات المشابهة حيث تخطط شانجان لإطلاق Uni-V في المستقبل القريب. إلا أن دخول Changan Uni-K 2022 المحدث مع جزء تقني محسّن في سوق سيارات الكروس أوفر عزز المنافسة بشكل كبير. وبحسب البيانات المتوفرة حول السيارة الجديدة تختلف Uni-K الهايبرد التي تأتي مع محرك مزود بخاصية iDD عن النسخة التقليدية التي تعمل بالوقود في التجهيزات التقنية فقط .

مواصفات سيارة شانجان يوني كي 2022

تعتبر الميزة الرئيسية لـ Uni-K iDD هي أنه كان أول منتج من Changan يتلقى إعدادًا هجينًا جديدًا. حيث تعتمد على محرك خاص بسعة 1.5 لتر فائق الشحن ، والذي يتم دمجه مع محرك كهربائي واحد. مقدمة السيارة تحتلها شبكة أمامية مع مصابيح رفيعة من نوع LED. الجسم لديه خط انزلاقي وشكل أملس. وتقع واجهة الشحن الخاصة بها خلف جانب الراكب الأمامي وفي جانب السائق توجد فتحة تعبئة الوقود. كما أن السيارة مزودة بمحرك Blue Whale iDD وهو يساهم بشكل أكبر في توفير الوقود والاستهلاك المنخفض بدلاً من التنقل الكهربائي.

الهيكل والمحرك

القوة هي أهم ما يميز Changan UNI-K iDD حيث تم تجهيزها بمحرك توربيني 1.5T رباعي الأسطوانات + محرك كهربائي لتشكيل نظام Blue Whale iDD الهجين. وفقًا لـ Changan ، فإن UNI-k iDD الجديد يوفر 40٪ من الوقود مقارنة بمركبات الوقود التقليدية من نفس المستوى.

من حيث حجم الهيكل يتم تصنيف UNI-K iDD كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم. حيث تأتي بطول 4865 مم * 1948 مم * 1700 مم ، وقاعدة عجلات 2890 مم. حجمها فقط بين شانجان cs58 هايبرد كوبية وسيارة شانجان CS95.

شانجان يوني كي 2022 من الداخل

أبرز ما يميز سيارة شانجان يوني كي 2022 هو شاشة لمس LCD مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض 10.25 بوصة من ثلاث قطع. السيارة مجهزة بصندوق تروس محرك كهربائي بثلاثة صمامات من Blue Whale. سعة البطارية 30.74 كيلو واط في الساعة. من حيث استهلاك الوقود ، يبلغ معدل استهلاك وقود NEDC للسيارة 0.8 لتر / 100 كم ، واستهلاك الوقود الخالص هو 5 لتر / 100 كم.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز UNI-K iDD بوظيفة تفريغ خارجي بقوة 3.3 كيلو وات. هذا يعني أنه يمكنك توصيل الأجهزة المنزلية بسيارتك. يمكنك استخدام ماكينات القهوة أو التلفاز أو مجفف الشعر أو أي أدوات تخييم خارجية عند الذهاب للتخييم.

سعر شانجان يوني كي 2022 في السعودية

تم إطلاق السيارة بسعر 30 ألف دولار في الأسواق العالمية أي ما يعادل 112 ألف ريال في السعودية للفئة الأولى غير شامل الضريبة. وبعد إضافة الضريبة يصل سعر سيارة شانجان يوني كي 2022 في السعودية إلى 128 ألف ريال.