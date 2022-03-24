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عمر شويل - جدة رابط أبشر للتوظيفة نقوم بتوفير رابط لتقديم وزارة الداخلية 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري، بعد الإعلان الرسمي للأمن العام والجوازات السعودية ووزارة الداخلية بشأن توفر وظائف عسكرية لحاملي شهادة الثانوية العامة أو معادلها للتعيين في وظيفة فني موسيقى جندي، وأوضحت دائرة القبول البنك المركزي مواعيد التسجيل.
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية، عن توافر وظائف عسكرية شاغرة بوزارة الداخلية في قطاعي الجوازات والأمن العام لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتوظيف أبشر. من المقرر أن تبدأ المنصة في قبول طلبات التسجيل اليوم وتستمر طوال الشهر.
حيث قررت فتح باب القبول والتسجيل لمنصب فني موسيقى جندي اعتبارًا من اليوم السبت 5 جمادى الثانية 1443 ه الموافق 8 يناير 2022 م، وستواصل البوابة قبول الطلبات لتقديم الطلبات إلى وزارة الداخلية حتى يوم الخميس 10 جمادى الثانية 1443 ه، الموافق 13 يناير 2022 م. يفي بمتطلبات التقدم لوظائف الرجال ويمكنه الآن التسجيل في وظائف وزارة الداخلية من خلال منصة أبشر.
رابط أبشر للتوظيف تسجيل الدخول 1443
تُمْكِن الإدارة العامة للقبول المركزي المتقدمين من التقدم لوظائف وزارة الداخلية المعلنة للتعيين في رتبة جندي من خلال الدخول إلى منصة التوظيف الإلكترونية أبشر، والنقر على إعلان الوظائف بوزارة الداخلية، وقراءة تفاصيل الوظيفة، والتمرير لأسفل الصفحة. والنقر على الرابط المرفق.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى صفحة التسجيل أو نموذج الطلب الأولي عن طريق النقر مباشرة على الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية واتباع خطوات التسجيل العامة دون الحاجة إلى حساب مستخدم سابقًا على المنصة المتخصصة في تلقي طلبات التوظيف العسكرية وملء بيانات المتقدم الشخصية. البيانات، ويمكنك الحصول على رابط التطبيق الرسمي كالتالي: طلب وزارة الداخلية 1443 (jobs. sa).
شروط العمل بوزارة الداخلية 1443
أوضحت إدارة القبول والتسجيل المركزي شروط الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة بالوزارة. تطبق الشروط التالية:
- وكانت هذه المناصب محجوزة للمواطنين السعوديين الذين ولدوا وترعرعوا في السعودية، واستبعدت الوزارة من نشأ مع والديهم أثناء تأدية خدمة الدولة في الخارج.
- بلوغ المستوى التعليمي المطلوب وهو “الثانوية العامة أو ما يعادلها”.
- يساهم في السمعة الإيجابية، والسيرة الذاتية، والسلوك.
- ألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد عُين في منصب خاضع للنظام العسكري سابقًا.
- توافق الطول والوزن.
- ألا يتزوج من غير السعودي.
- إتمام كافة إجراءات القبول والاختبارات وكذلك المقابلة الشخصية بنجاح.
- في حالة حصول المتقدم على الشهادة من وزارة التربية والتعليم خارج المملكة، يجب معادلتها. ويمكن للمهتمين بالحصول على الرابط الرسمي لتقديم وزارة الداخلية 1443 القيام بذلك من خلال الضغط على الرابط المرفق.
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