نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية شهر رمضان لعام 2022 ومواعيد الإفطار والأمساك لمصر والسعودية في المقال التالي
جميع المسلمين في أنحاء الوطن العربي والأوربية يبحثون عن إمساكية شهر رمضان ليتعرفوا علي تواقيت الإفطار والسحور وساعات الصيام أيضاً، وخاصاً العاملين المغتربين لينظم كل شخص وقته للعمل والعباده، يفرح المسلمون بقدوم شهر الخير، حيث يتم تنفيذ ركن من أركان الإسلام الخمسة وهي صيام شهر رمضان، ومن خلال هذا المقال سوف نعلمكم بمواقيت الصلاة لجميع الفروض، وقد أعلن فلكياَ أن أول أيام رمضان سيوافق الثاني من شهر أبريل لعام 2022، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وسوف تعلن دار الإفتاء المصرية عندما تستطلع دار الإفتاء السعودية عن ظهور الهلال وذلك في يوم التاسع والعشرون لشهر شعبان، حيث تختلف أيام الصيام بين كل بلد وأخر وسوف نقدم لكم إمساكية شهر رمضان لتوقيت مصر والسعودية.
إمساكية شهر رمضان لمدينة القاهرة
|امساكية شهر رمضان 1443 في القاهرة (رمضان 2022)
|اليوم
|التاريخ
|رمضان
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإمساك
|الاحد
|03-04-2022
|1
|04:36
|05:42
|11:58
|15:30
|18:15
|19:22
|04:26
|الاثنين
|04-04-2022
|2
|04:34
|05:41
|11:58
|15:30
|18:15
|19:22
|04:24
|الثلاثاء
|05-04-2022
|3
|04:33
|05:40
|11:58
|15:30
|18:16
|19:23
|04:23
|الاربعاء
|06-04-2022
|4
|04:32
|05:39
|11:58
|15:30
|18:17
|19:24
|04:22
|الخميس
|07-04-2022
|5
|04:30
|05:38
|11:57
|15:30
|18:17
|19:25
|04:20
|الجمعة
|08-04-2022
|6
|04:29
|05:36
|11:57
|15:30
|18:18
|19:25
|04:19
|السبت
|09-04-2022
|7
|04:28
|05:35
|11:57
|15:30
|18:19
|19:26
|04:18
|الاحد
|10-04-2022
|8
|04:27
|05:34
|11:56
|15:30
|18:19
|19:27
|04:17
|الاثنين
|11-04-2022
|9
|04:25
|05:33
|11:56
|15:30
|18:20
|19:28
|04:15
|الثلاثاء
|12-04-2022
|10
|04:24
|05:32
|11:56
|15:30
|18:20
|19:28
|04:14
|الاربعاء
|13-04-2022
|11
|04:23
|05:31
|11:56
|15:30
|18:21
|19:29
|04:13
|الخميس
|14-04-2022
|12
|04:22
|05:30
|11:55
|15:30
|18:22
|19:30
|04:12
|الجمعة
|15-04-2022
|13
|04:20
|05:28
|11:55
|15:30
|18:22
|19:31
|04:10
|السبت
|16-04-2022
|14
|04:19
|05:27
|11:55
|15:30
|18:23
|19:31
|04:09
|الاحد
|17-04-2022
|15
|04:18
|05:26
|11:55
|15:30
|18:23
|19:32
|04:08
|الاثنين
|18-04-2022
|16
|04:17
|05:25
|11:54
|15:29
|18:24
|19:33
|04:07
|الثلاثاء
|19-04-2022
|17
|04:15
|05:24
|11:54
|15:29
|18:25
|19:34
|04:05
|الاربعاء
|20-04-2022
|18
|04:14
|05:23
|11:54
|15:29
|18:25
|19:34
|04:04
|الخميس
|21-04-2022
|19
|04:13
|05:22
|11:54
|15:29
|18:26
|19:35
|04:03
|الجمعة
|22-04-2022
|20
|04:12
|05:21
|11:54
|15:29
|18:27
|19:36
|04:02
|السبت
|23-04-2022
|21
|04:10
|05:20
|11:53
|15:29
|18:27
|19:37
|04:00
|الاحد
|24-04-2022
|22
|04:09
|05:19
|11:53
|15:29
|18:28
|19:38
|03:59
|الاثنين
|25-04-2022
|23
|04:08
|05:18
|11:53
|15:29
|18:29
|19:39
|03:58
|الثلاثاء
|26-04-2022
|24
|04:07
|05:17
|11:53
|15:29
|18:29
|19:39
|03:57
|الاربعاء
|27-04-2022
|25
|04:06
|05:16
|11:53
|15:29
|18:30
|19:40
|03:56
|الخميس
|28-04-2022
|26
|04:05
|05:15
|11:53
|15:29
|18:30
|19:41
|03:55
|الجمعة
|29-04-2022
|27
|04:04
|05:14
|11:52
|15:29
|18:31
|19:42
|03:54
|السبت
|30-04-2022
|28
|04:02
|05:13
|11:52
|15:29
|18:32
|19:43
|03:52
|الاحد
|01-05-2022
|29
|04:01
|05:12
|11:52
|15:29
|18:32
|19:44
|03:51
|الاثنين
|02-05-2022
|30
|04:00
|05:11
|11:52
|15:28
|18:33
|19:44
|03:50
وتختلف تواقيت الصلاة ومدة الصيام بين بلد وأخري، حيث يعد موعد آذانَ المغرب من الأمور الهامة التي يبحث ويهتم بمعرفتها الجميع، ومن الممكن تنزيل تطبيق الإمساكية الرمضانية عن طريق الهاتف المحمول، وهي عبارة عن جدول يتضمن أوقات الصلوات الخمس ومواعيد الصيام والإفطار، والأمتناع عن الطعام، ظهرت أول إمساكية لشهر رمضان في جمهورية مصر العربية في عهد الدولة العثمانية في عهد محمد علي باشا الكبير عام 1262 هـ / 1846 م.
إمساكية شهر رمضان لمدينة مكة المكرمة
|امساكية شهر رمضان 1443 في مكةالمكرمة (رمضان 2022)
|اليوم
|التاريخ
|رمضان
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإمساك
|الاحد
|03-04-2022
|1
|05:10 (+03)
|06:12 (+03)
|12:24 (+03)
|15:49 (+03)
|18:36 (+03)
|19:38 (+03)
|05:00 (+03)
|الاثنين
|04-04-2022
|2
|05:10 (+03)
|06:11 (+03)
|12:24 (+03)
|15:48 (+03)
|18:36 (+03)
|19:38 (+03)
|05:00 (+03)
|الثلاثاء
|05-04-2022
|3
|05:09 (+03)
|06:10 (+03)
|12:23 (+03)
|15:48 (+03)
|18:37 (+03)
|19:38 (+03)
|04:59 (+03)
|الاربعاء
|06-04-2022
|4
|05:08 (+03)
|06:09 (+03)
|12:23 (+03)
|15:48 (+03)
|18:37 (+03)
|19:39 (+03)
|04:58 (+03)
|الخميس
|07-04-2022
|5
|05:07 (+03)
|06:09 (+03)
|12:23 (+03)
|15:47 (+03)
|18:37 (+03)
|19:39 (+03)
|04:57 (+03)
|الجمعة
|08-04-2022
|6
|05:06 (+03)
|06:08 (+03)
|12:22 (+03)
|15:47 (+03)
|18:38 (+03)
|19:40 (+03)
|04:56 (+03)
|السبت
|09-04-2022
|7
|05:05 (+03)
|06:07 (+03)
|12:22 (+03)
|15:47 (+03)
|18:38 (+03)
|19:40 (+03)
|04:55 (+03)
|الاحد
|10-04-2022
|8
|05:04 (+03)
|06:06 (+03)
|12:22 (+03)
|15:46 (+03)
|18:38 (+03)
|19:41 (+03)
|04:54 (+03)
|الاثنين
|11-04-2022
|9
|05:03 (+03)
|06:05 (+03)
|12:22 (+03)
|15:46 (+03)
|18:39 (+03)
|19:41 (+03)
|04:53 (+03)
|الثلاثاء
|12-04-2022
|10
|05:02 (+03)
|06:04 (+03)
|12:21 (+03)
|15:46 (+03)
|18:39 (+03)
|19:41 (+03)
|04:52 (+03)
|الاربعاء
|13-04-2022
|11
|05:01 (+03)
|06:03 (+03)
|12:21 (+03)
|15:45 (+03)
|18:39 (+03)
|19:42 (+03)
|04:51 (+03)
|الخميس
|14-04-2022
|12
|05:00 (+03)
|06:02 (+03)
|12:21 (+03)
|15:45 (+03)
|18:40 (+03)
|19:42 (+03)
|04:50 (+03)
|الجمعة
|15-04-2022
|13
|04:59 (+03)
|06:02 (+03)
|12:21 (+03)
|15:45 (+03)
|18:40 (+03)
|19:43 (+03)
|04:49 (+03)
|السبت
|16-04-2022
|14
|04:58 (+03)
|06:01 (+03)
|12:20 (+03)
|15:44 (+03)
|18:40 (+03)
|19:43 (+03)
|04:48 (+03)
|الاحد
|17-04-2022
|15
|04:57 (+03)
|06:00 (+03)
|12:20 (+03)
|15:44 (+03)
|18:41 (+03)
|19:44 (+03)
|04:47 (+03)
|الاثنين
|18-04-2022
|16
|04:56 (+03)
|05:59 (+03)
|12:20 (+03)
|15:43 (+03)
|18:41 (+03)
|19:44 (+03)
|04:46 (+03)
|الثلاثاء
|19-04-2022
|17
|04:55 (+03)
|05:58 (+03)
|12:20 (+03)
|15:43 (+03)
|18:41 (+03)
|19:45 (+03)
|04:45 (+03)
|الاربعاء
|20-04-2022
|18
|04:54 (+03)
|05:58 (+03)
|12:20 (+03)
|15:43 (+03)
|18:42 (+03)
|19:45 (+03)
|04:44 (+03)
|الخميس
|21-04-2022
|19
|04:54 (+03)
|05:57 (+03)
|12:19 (+03)
|15:42 (+03)
|18:42 (+03)
|19:45 (+03)
|04:44 (+03)
|الجمعة
|22-04-2022
|20
|04:53 (+03)
|05:56 (+03)
|12:19 (+03)
|15:42 (+03)
|18:42 (+03)
|19:46 (+03)
|04:43 (+03)
|السبت
|23-04-2022
|21
|04:52 (+03)
|05:55 (+03)
|12:19 (+03)
|15:41 (+03)
|18:43 (+03)
|19:46 (+03)
|04:42 (+03)
|الاحد
|24-04-2022
|22
|04:51 (+03)
|05:55 (+03)
|12:19 (+03)
|15:41 (+03)
|18:43 (+03)
|19:47 (+03)
|04:41 (+03)
|الاثنين
|25-04-2022
|23
|04:50 (+03)
|05:54 (+03)
|12:19 (+03)
|15:41 (+03)
|18:44 (+03)
|19:47 (+03)
|04:40 (+03)
|الثلاثاء
|26-04-2022
|24
|04:49 (+03)
|05:53 (+03)
|12:18 (+03)
|15:40 (+03)
|18:44 (+03)
|19:48 (+03)
|04:39 (+03)
|الاربعاء
|27-04-2022
|25
|04:48 (+03)
|05:52 (+03)
|12:18 (+03)
|15:40 (+03)
|18:44 (+03)
|19:48 (+03)
|04:38 (+03)
|الخميس
|28-04-2022
|26
|04:48 (+03)
|05:52 (+03)
|12:18 (+03)
|15:40 (+03)
|18:45 (+03)
|19:49 (+03)
|04:38 (+03)
|الجمعة
|29-04-2022
|27
|04:47 (+03)
|05:51 (+03)
|12:18 (+03)
|15:39 (+03)
|18:45 (+03)
|19:50 (+03)
|04:37 (+03)
|السبت
|30-04-2022
|28
|04:46 (+03)
|05:50 (+03)
|12:18 (+03)
|15:39 (+03)
|18:45 (+03)
|19:50 (+03)
|04:36 (+03)
|الاحد
|01-05-2022
|29
|04:45 (+03)
|05:50 (+03)
|12:18 (+03)
|15:38 (+03)
|18:46 (+03)
|19:51 (+03)
|04:35 (+03)
|الاثنين
|02-05-2022
|30
|04:44 (+03)
|05:49 (+03)
|12:18 (+03)
|15:38 (+03)
|18:46 (+03)
|19:51 (+03)
|04:34 (+03)
عندما أمر محمد علي باشا بإصدار ورقة مطبوعة عليها مواقيت الصلاة، حتى يتذكر المصريون وقت آذانَ المغرب عند دخول الإفطار، ووقت آذانَ الفجر، وكان لون الورقة صفراء مزخرف إطارها بالزخارف الإسلامية، طول الورقة 17.5 سم، وعرضها 27 سم، وكتبت العبارة التالية في أعلى الورقة ” أول يوم من رمضان هو الاثنين ، والاثنين هو أول أيام رمضان ورسمه هلال في الجنوب يضيء كثيراً “. ويعد أول يوم في الصيام شاق بالنسبة للجميع حيث يكون عدد ساعات الصيام تقريباً أربع عشرة ساعة وتسعة عشر دقيقة، ولكن هذا العام يأتي رمضان والجو معتدل بعض الشئ، أهله الله علينا بكل خير، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم بلغنا شهر رمضان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إمساكية شهر رمضان لعام 2022 ومواعيد الإفطار والأمساك لمصر والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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