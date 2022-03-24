نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى دعم الكهرباء 2022 kahraba.gov.jo عبر منصة التعرفة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الأردن من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتزويد الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء، مما يعرض المملكة لتقلبات الأسعار والضغط على ميزانية الدولة. يمثل الغاز الطبيعي أكثر من 60٪ من طاقة إنتاج الكهرباء في البلاد، مع اعتماد الأردن على الوقود الأحفوري، تعمل الدولة على زيادة نسبة الطاقة المتجددة في قدرتها على توليد الكهرباء إلى 31٪ بحلول عام 203 ، من أجل تحقيق قدر أكبر من أمن الطاقة وحماية البلاد من تقلب الأسعار ونقص الإمدادات، حيث كان الأردن في السابق يتعرض لأزمات نتيجة اعتماده على الواردات لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة، مما يبرز خطورة استمرار ذلك من أجل أمن الطاقة ، كما يتضح من الانخفاض الأخير في أسعار النفط وارتفاع أسعار الغاز على الصعيد العالمي، ومع أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الوقود ، يتطلع الأردنيون إلى تطبيق نظام دعم الكهرباء، والذي سوف يبدأ في شهر أبريل.

رابط التسجيل فى دعم الكهرباء 2022

يرغب عدد كبير من الأردنيين في معرفة كيفية الاشتراك في دعم الكهرباء للاستفادة من السعر الجديد بعد تفعيل الرابط الإلكتروني، أعلنت المنصة الأردنية لتسجيل دعم الكهرباء عن رفعها، سيتم الإعلان عن اسم الهيئة الأردنية لتنظيم الطاقة والمعادن، التي تتلقى دعمًا للكهرباء للمواطنين ، على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء الأردنية، وسننظر في رابط دعم الكهرباء لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الحصول على أسعار كهرباء جديدة.

شروط التسجيل في دعم الكهرباء الجديدة

إذا تزوج الأردني من غير أردني ولديه رخصة عائلية بصفته رب الأسرة ، يتم تسجيله. المستفيدون من القرارت الحكومية. أولئك الذين حصلوا على مساعدة إضافية (تكافل 1-3). يتم تشجيع أولئك الذين يستوفون شروط الأهلية لصندوق المعونة الوطنية على التقديم. على سكان مملكة قطاع غزة الذين تربطهم صلات عائلية الاتصال بدائرة الأحوال المدنية. يجب على حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة الذين ليس لديهم روابط عائلية بمملكة قطاع غزة التسجيل لدى وزارة الداخلية.

كيف بتفرق معك ؟

احسبها على معدل الاستهلاك الشهري

بادر بالتسجيل من خلال : https://t.co/Wdro89Bxuo pic.twitter.com/u8FG3JxWMi — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) كيف بتفرق معك ؟

احسبها على معدل الاستهلاك الشهري

بادر بالتسجيل من خلال : https://t.co/Wdro89Bxuo pic.twitter.com/u8FG3JxWMi — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) March 22, 2022

قال مشهور أبو عيد المتحدث باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن 7 أيام تفصل بين تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل ، مع تعليق التعريفة الحالية.