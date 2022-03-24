الصين تدعو الحوثيين إلى وقف إطلاق النار فورا واستئناف الحوار

دعت جمهورية الصين، اليوم الخميس، مليشيات الحوثي الإيرانية، إلى وقف إطلاق النار فورا واستئناف الحور لحل القضية اليمنية.

وأفادت السفارة الصينية لدى اليمن عبر" توتير"، بأن "السفير كانغ يونغ أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع جماعة الحوثي".

قال يونغ إنه "مع قدوم شهر رمضان قريبا، آمل أن يحقق وقف إطلاق النار فورا في اليمن لكي ينعم الشعب اليمني بشهر رمضان في السلامة والسعادة".

وتابع: "أدعو إلى استئناف الحوار في أسرع وقت ممكن وحل القضية اليمنية عبر المفاوضات السياسية"، وفق البيان.

والأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه بحث مع الحوثيين، ومسؤولين عمانيين في مسقط، تنفيذ هدنة خلال شهر رمضان المبارك (يبدأ مطلع أبريل/نيسان).