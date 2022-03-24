الرئيس الأوكرانى: نشعر إننا نقع فى المنطقة الرمادية بين الغرب وروسيا

وأضاف زيلينسكى - فى كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام القمة الطارئة لقادة حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى بروكسل - "إننا بالفعل لسنا ضمن الحلف - التحالف الأقوى فى العالم - ولسنا ضمن الـ30 دولة التى تجمعها مظلة الدفاع المشترك والمادة الخامسة، لدينا شعور بأننا نقع فى المنطقة الرمادية بين الغرب وروسيا. ولكننا ندافع عن كل قيمنا المشتركة."
وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أن بلاده تدافع بشكل بطولى عن هذه القيم منذ قرابة شهر، واصفا إياه بأنه شهر "مريع حالك من تدمير دولة مسالمة".
وأوضح زيلينسكى أن بلاده ليس لديها دفاعات قوية مضادة للطائرات، لافتا إلى حجم الدمار الذى لحق بالمدن الأوكرانية وعدد القتلى جراء ما وصفه بالحرب "غير المتكافئة" التى استمرت لشهر.
وأكد أن بلاده تحتاج إلى دعم عسكرى دون قيود لإنقاذ الشعب والمدن الأوكرانية، لأن روسيا تستخدم ترسانتها دون قيود لتدمير المبانى السكنية والمستشفيات والجسور والمدن السكنية.
وطالب الرئيس الأوكرانى الغرب مجددا بإمداد بلاده بطائرات ودبابات، لافتا إلى أنه لم يتلق أى رد واضح بخصوص الطلب.
وشدد على أن بلاده لا ترغب فى شن الحرب لسنوات وسنوات، مضيفا أنه يرغب فى إنقاذ شعبه.. وأكد فى الوقت ذاته أنه لا يلقى باللوم على الناتو ولكن التحالف بإمكانه المساعدة فى تجنب سقوط المزيد من القتلى بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الذخيرة.
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