المستشار الألمانى: روسيا انتهكت بصورة جذرية التزاماتها والقيم المتفق عليها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف المستشار الألمانى، أن الأزمة فى أوكرانيا أثرت بشكل كبير على إمدادات الغذاء العالمية. وأوضح المستشار الألمانى "فرضنا عقوبات كبيرة على موسكو أضرت بالاقتصاد الروسى".

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