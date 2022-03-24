الروبل يعوض بعض خسائره بعد قرار الدفع مقابل الغاز بالعملة الروسية

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن سعر صرف الدولار تراجع بواقع 1.7 روبل إلى 95.99 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.59 روبل إلى 105.41 روبل، وفقًا لبيانات بورصة موسكو.
وارتفعت العملة الروسية أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، بعد أن كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعى من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل، بدلاً من اليورو فى غضون أسبوع.
وقال الرئيس بوتين - خلال اجتماع حكومى أمس الأربعاء - "إن عددًا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، الأمر الذى أظهر تقاعس الغرب عن الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته".
وأضاف "أنه قرر دفع الدول الأوروبية غير الصديقة مقابل الغاز الطبيعى الروسى بالعملة الروسية".
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