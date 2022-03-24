الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لعام 1443 برقم الهوية، لقد استحوذت عملية البحث عن المساعدة المقطوعة عبر محرك البحث جوجل، درجة متقدمة من قبل مواطني المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل معرفة موعد صرف المساعدة، أو كيفية الاستعلام عن المساعدة من خلال رقم الهوية، ومن المعروف عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، انها تسعى جاهدة من أجل رفع مستوى المعيشة عند اغلب الأسر التي تعاني من قلة الدخل، وتواجهة التوسعات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في نفس الوقت، حيثُ توفر الوزارة برامج حماية اجتماعية مثل حساب المواطن والمساعدة المقطوعة ومنصة ريف وغيرها من المنصات التي توفر حياة كريمة للمواطن السعودي.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لعام 1443 برقم الهوية

الزيارة الإلكترونية إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

النقر على أيقونة الخدمات الالكترونية

الضغط على مربع المساعدة المقطوعة

ثم القيام بإدخال رقم الهوية، والرمز المائي

ثم النقر على كلمة عرض، ليتم الانتقال لصفحة الخاصة بالمُستعلم.

الفئات المستحقة من برنامج المساعدة المقطوعة 1443

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات التي يمكنها التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 1443 وفق شروط معينة وتلك الفئات هي:

الأسر التي تعاني من قلة الدخل أو انخفاض مستوى المعيشة

الأرامل والمطلقات وكذلك الأيتام

الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد

الأسر التي ليس لها عائل.

شروط الاستحقاق من دعم المساعدة المقطوعة 1443

يلزم على المُتقدم ان يكون من أبناء المملكة العربية السعودية

ألا يكون المُتقدم أقل من 35 عام

عدم امتلاك المستحق اي من الأصول أو الأملاك

ألا يتجاوز راتب المتقدم إذا كان رب أسرة عن 8650 ريال أو 3000 ريال إذا كان فرد مستقل.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1443

من المعروف أن صرف دفعات المساعدة المقطوعة ليس لها موعد ثابت كحساب المواطن، ألا أنه فور الإعلان عن صرف المساعدة المقطوعة، سوف يتم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر أو الفيس بوك، أو من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، أَو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد للمساعدة المقطوعة وهو 19911، حيثُ يمكن للمستعلم التواصل مع احد ممثلي الخدمة للاستعلام عن موعد الصرف.