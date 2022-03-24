الاستعلام عن الإجازات المرضية ومدتها بمنصة صحة

الاستعلام عن الإجازات المرضية، حيث توفر منصة صحة إلكترونية خدمة الاستفسار عن الإجازات المرضية بشكل إلكتروني سريع، حيث توفر وزارة الصحة هذه المنصة كأحد المراجع الإلكترونية الهامة للشؤون الصحية التي تخص الموظفين، حيث يستطيع أي مواطن أن يقوم بتقديم طلب للحصول على إجازات مرضية أو أن يتم تسجيل إجازة جديدة، إضافة إلى ذلك أنه يمكن من خلال منصة صحة الإلكترونية الاستعلام عن الإجازات المرضية التي تخص بأي موظف يعمل بأي قطاع عام والاستعلام عن مدة الأجازة وهل وافقت المنصة على طلب الإجازة المقدم أم لا، وسوف نوضح لكم آلية الاستعلام عن الإجازات المرضية.

الاستعلام عن الإجازات المرضية

من خلال خدمات منصة صحة يمكن للموظفين الاستعلام عن الإجازة مرضية بواسطة رقم الهوية الوطنية، ويتم الاستعلام من خلال خطوات بسيطة تتم كالتالي:

يجب أن يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: منصة صحة.

يجب الدخول إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن الإجازات المرضية، والتي تطلب إدراج رقم الهوية الوطنية والرمز المرئي كما هو موضح في الصورة.

يجب أن يتم الضغط على تبويب استعلام.

سوف تعرض المنصة الإجازات المرضية المتعلقة بالموظف بالإضافة إلى عرض حالة الطلب المقدم للإجازة، وهل تمت الموافقة علي الطلب أم لا.

وتوفر المنصة خدمة إصدار وطباعة المستند الخاص بطلب الأجازة وتقديم طلب الإجازة إلى أي جهة مختصة.

تقديم طلب إجازة مرضية جديد

حتي يتم الموافقة على تقديم طلب للحصول على إجازة مرضية يجب أن تكون جهة العمل من المنشآت الصحية المصرح لها استخراج إجازات مرضية للمراجعين التابعين لها من المرضى أو مرافقيهم، ويتم تقديم الطلب بهذه الخطوات: