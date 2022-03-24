منصة سلفة السعودية تدعم منحة شهر رمضان في المملكة للمواطن مساعدة مالية

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منصة سلفة توفر دعم للمواطنين في المملكة العربية السعودية وتدعم المواطن السعودي منحة شهر رمضان المبارك وذلك الدعم مساعدة مالية فورية لمعظم المواطنين السعوديين في شهر رمضان لهذا العام داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم التقديم على تلك المنحة من المنصة والحصول عليها عند تقديم الطلب، وتعتبر سلفة منصة إلكترونية تساعد المواطن السعودي من الحصول على سلفة أو تمويل شخصي ويصل ذلك التمويل حتى 5000 ريال سعودي لتلبية جميع الاحتياجات الشخصية للآسر ذوي الدخل المتوسط ومن خلال المقالة سوف نوضح الشروط الخاصة بالمنصة للحصول على ذلك الدعم بالأضافة إلى خطوات التقديم والحصول على منحة رمضان من منصة سلفة.
منحة رمضان من منصة سلفة
سلفة تدعم المواطن السعودي بالكثير من المميزات مما يجعلها الخيار الأول لدى الموظفين والمواطنين في المملكة، حيث أنها تمنح تمويل خيري للأفراد والأسر ذوي الحاجة، وكذلك أيضاً منحة شهر رمضان المبارك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن الفرد يستطيع الحصول على منحة رمضان وقرض مالي ويتم سداده على أقساط، وقد تصل فترة سداد تلك الأقساط إلى 6 أشهر، بالإضافة إلي أنه يتم سداد القرض على دفعات في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر، حيث يبدأ فى السداد من الشهر التالي للحصول على القرض، وتحدد المدة التي يتم فيها السداد مع تحديد قيمة السلفة المطلوبة ويمكن التقدم على طلب الحصول على منحة رمضان من خلال منصة سلفة الإلكترونية وملئ البيانات الشخصية لمقدم الطلب.
سلفة الحصول على مساعدات مالية فورية
يمكن لأي مواطن مقيم في المملكة العربية السعودي من تقدمه بطلب الحصول على مساعدة مالية فورية وذلك من خلال الخطوات الآتية:-
- الدخول على الموقع الإلكتروني لـ منصة سلفة.
- يقوم المتقدم بالطلب كتابة جميع بياناته الشخصية من رقم الهوية ورقم الهاتف وبعد ذلك التأكد من صحتها.
- كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر وذلك بعد التأكد من صحة البيانات الشخصية.
- النقر على أيقونة طلب التمويل.
- الضغط على كلمة تمويل شخصي.
- قيامه بتحديد الفترة التي تناسبك فى سداد هذه المساعدة المالية من سلفة.
شروط منحة رمضان من سلفة
يجب توافر بعض من الشروط للحصول على منحة شهر رمضان الكريم من منصة سلفة للمواطن السعودي و تلك الشروط تتلخص في:
- أن يتراوح سن المتقدم لهذه المنحة من منصة سلفة بين 18 ل 60 عام.
- أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم 4000 ريال.
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.
- يكون المتقدم من العاملين بالقطاعات العامة لفترة لا تقل عن 3 شهور، أو فى القطاع الخاص لمدة لاتقل عن 6 أشهر.
- الموافقة على أحكام سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
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