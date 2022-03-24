القنوات الناقله لمباراة السعودية والصين اليوم تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

القنوات الناقله لمباراة السعودية والصين المقامة اليوم الخميس 24 مارس 2022 الموافق 21 شعبان 1443 بالجولة التاسعة من الدور الثالث وهي مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 آسيا، باستاد الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، والجدير بالعلم أن المباراة بالنسبة للمنتخب السعودي مجرد تحصيل حاصل فقد ضمن تأهله لمونديال كأس العالم 2022 بفارق نقاطه وبدأت إذاعة المباراة الساعة السادسة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر.

القنوات الناقله لمباراة السعودية والصين

وعن القنوات الناقلة مبارة السعودية والصين اليوم بإمكانك متابعتها عبر:

شاشة مجموعة قنوات Dubai Sports Asia 1 HD وسيتم التعليق عليها بواسطة المعلق الرياضي أحمد العبيدلي.

كذلك سيتم نقل المباراة على قناة Alkass Five HD وسيتم التعليق عليها بواسطة المعلق الرياضي خالد الحدي.

أيضًا سيتم نقل مباراة السعودية والصين على قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 وسيتم التعليق عليها بواسطة المعلق الرياضي عامر عبد الله.

كما سيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports AFC HD وسيتم التعليق عليها بواسطة المعلق الرياضي عصام الشوالي.

في النهاية ستنقل المبارة عبر قناة SSC7 HD وسيتم التعليق عليها بواسطة المعلق الرياضي فهد العتيبي.

كيفية ضبط تردد قنوات ssc نايل سات الرياضية المجانية السعودية 2022 الجديد

في الختام بإمكانك ضبط تردد قنوات ssc الرياضية المجانية على القمر الصناعي النايل سات، ومتابعة المباراة بجودة عالية من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بتوجيه الطبق اللاقط الصناعي على القمر المتاح لديك نايل سات.

كذلك القيام بالدخول على خانة التركيب بالرسيفر.

أيضًا قم بكتابة كلمة السر، والضغط على أيقونة قائمة الترددات.

كذلك قم بضبط تردد قناة ssc الرياضية على معدل ترميز 12418 أفقي.

أفقي. معدل ترميز 27500.

كذلك معامل تصحيح خطأ 3/2.

في النهاية القيام بالنقر على أيقونة OK وسيتم البحث يدويًا على القنوات وستظهر أمامك مجموعة قنوات SSC المجانية الرياضية السعودية.

نتائج الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي VS الصين 2022

كما ذكرنا بدأت المباراة الساعة السادسة بتوقيت السعودية وفي الشوط الأول في بداية الخمس دقائق تم تبادل الكرة بين المنتخبين، وبعد مرور عشر دقائق أخرى سيطر المنتخب السعودي على الكرة بشكل احترافي، مع محاولات للمنتخب الصيني للظهور مع بداية الدقيقة العشرين، وفي الدقيقة 35 من بداية الشوط الأول حدث هدوء بالملعب بشكل نسبي أعقبه بالدقيقة 45 تسجيل هدف من قبل المنتخب السعودي في مرمى الصين من صالح الشهري وأنهى به الشوط الأول لصالح المنتخب السعودي