نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اكتتاب المواساة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل اكتتاب المواساة 2022 من الأمور التي يبحث عنها كثير من المستثمرين في المملكة. بعد إدراج الأسهم بسوق الأوراق المالية وهي من أشهر الشركات في مجال الخدمات الطبية بالمملكة. ولها خبرة سنوات بالمجال. وسوف نتعرف بالتفاصيل على اكتتاب المواساة وسعر السهم وتحليل السهم بالسطور المُقبلة:

اكتتاب شركة المواساة

شركة المواساة شركة طبية سعودية مساهمة تأسست عام 1974 ونشاط الشركة الحالي تشغيل العيادات وكذلك المؤسسات الطبية المملوكة للشركة أو المستأجرة بنسبة من الأرباح حسب ما تنص عليه العقود. وقد ارتفع سهم المواساة بنسبة 7% بعدد 220 ريالًا وسجل أعلى إغلاق منذ أن تم إدراجها بالسوق عام 2009. كما تتيح الشركة الأسهم للاكتتاب بهيئة السوق المالية وتعد أسهم الشركة من الأسهم النقية المتوفرة للتداول والاكتتاب بسوق التداول داخل المملكة.

تحليل سهم المواساة 2022

إن الأسهم وسوق الأوراق المالية لا يستمر بالصعود أو بالهبوط بشكل دائم، ويختلف سعر السهم ارتفاعًا وانخفاضًا، وفقًا لعدة عوامل كالأنشطة التي تقوم بها الشركة وكذلك التأثيرات الخارجية والاقتصادية والسياسية، وفيما يأتي تحليل أسهم اكتتاب المواساة:

أعلى قيمة للسهم خلال 2022 يوم 22 مارس بقيمة 220 ريال للسهم.

أدنى قيمة للسهم 136 ريالًا في 23- ماري 2021.

ربح السهم أخر 12 شهر هو 5.78 ريال سعودي.

قيمة مضاعف القيمة الدفترية 8.45 ريال سعودي.

ما الاكتتابات القادمة في السوق السعودي 2022

سوف يستقبل سوق تداول عدد من الاكتتابات الجديدة بنحو 50 شركة ممن قدموا طلبات لطرح الأسهم بسوق الاكتتاب 2022 وقد وافقت الهيئة على بعضها على النحو الآتي:

شركة النقل والاستثمار.

أسواق العثيم.

بدجت السعودية.

المواساة للخدمات الطبية.

إعمار المدينة الاقتصادية.

الشركة السعودية لتمويل المساكن.

شركة المصانع الكبرى للتعدين.

شركة جاز العربية لتنقية المعادن.

شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة.

شركة النقل البحري السعودية.

كيفية الاكتتاب في المواساة

يمكن الاكتتاب بشركة المواساة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا تحديد سعر الطرح من الشركة المصدرة وبنك الاستثمار وشركات السمسرة.

ثانيًا الحصول على نموذج الاكتتاب خلال فترة الطرح للأسهم للأفراد من خلال فروع الجهات المستلمة للاكتتاب.

ثالثًا الاكتتاب عبر المواقع الإلكترونية للبنوك أو الهاتف المصرفي أو من خلال أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة.

لابد أن يكون لك حسابًا لدى الجهة المستلمة للاكتتاب ويجب عدم تغيير أي معلومات خاصة بك. من خلال فترة الطرح أو طرح آخر تم مؤخرًا.

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