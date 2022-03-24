تمويل إمكان بنك الراجحي 1443 وطريقة الإستعلام والشروط

من أشهر التمويلات بالمملكة العربية السعودية، هو تمويل إمكان الراجحي، حيث يثق به جميع المواطنين بالمملكة، ويتم بالتعاون مع شركة إمكان وبنك الراجحي، لمساعدة وتقديم الخدمات لجميع المواطنين، وتسهيل المعاملات المالية الرقمية، والحفاظ على أعلى جودة، وسنتعرف على شروط وطريقة التسجيل بتمويل إمكان الراجحي الجديد.

شروط التقديم على تمويل إمكان بنك الراجحي

يشترط أن يكون المواطن حاصل على الجنسية السعودية، ومقيم بشكل دائم في المملكة.

أن يكون المواطن عامل بالقطاع المدني مثل الحكومي، خاص، متقاعدين، في حالة الحصول على التمويل الشخصي.

أن يكون عامل بالقطاع المدني، حكومي أو شبه حكومي، خاص، متقاعدين، أو يعمل بالقطاع العسكري عند الرغبة في التقديم على تمويل إضافي.

لا يقل عمر المواطن عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام، ولايزيد عن 70 عام في حالة التقاعد.

يجب ألا تقل مدة العمل في القطاع الخاص عن ستة شهور.

ولا تقل مدة العمل بالقطاع الحكومي عن شهر.

لا يقل الراتب عن 5000 ريال في التمويل الشخصي، و7000 في التمويل الإضافي.

يشترط أن يكون السجل الائتماني سليم.

طريقة التسجيل في تمويل إمكان الراجحي

لتسهيل التقديم على التمويل، أعلنت الشركة أنه يمكن التقديم على تمويل بنك الراجحي عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق التطبيق.

إذا كان التسجيل عن طريق التطبيق، يجب تحميله من المتجر لهواتف الأندرويد أو الأيفون.

ثم نسجل حساب جديد بعد التحميل.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة قبل التسجيل.

سيتم ارسال رسالة فورية بالموافقة على التسجيل.

ثم يتم الاختيار المبلغ المالي ومدة السداد.

يتم اختيار طريقة التسديد، ثم كتابة البيانات البنكية، والتوقيع في النهاية.

التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالبنك، ثم القيام بالتسجيل.

قم باختيار الخدمات البنكية الإلكترونية، واضغط على تمويل إمكان الراجحي.

ثم اضغط على تقديم.

مميزات تمويل إمكان الراجحي