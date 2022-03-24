التشيك: الاتحاد الأوروبى غير مستعد لحظر كامل على روسيا بمجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبى ليس مستعدًا لتطبيق حظر كامل على روسيا فى مجال الطاقة، مرحبًا بفتح النقاشات مع الشركاء الأوروبيين بهذا الشأن.





وتابع فيالا أن الحكومة وافقت على حساب التكاليف التى تم إنفاقها للتعامل مع أزمة اللاجئين الوافدين من أوكرانيا ومطالبة الاتحاد الأوروبى بإعانات مالية لتغطيتها، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولى". كما أعرب رئيس الوزراء عن توقعه بأن توافق دول الاتحاد على تخصيص أموال إضافية وتقديم المساعدة للدول الأعضاء فى التعامل مع موجة اللاجئين الكبيرة الناتجة عن الصراع.

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