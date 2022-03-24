عاجل.. الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب فى أوكرانيا فورا

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولينبرج، إن قادة الحلف اتفقوا على تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، فضلا عن تزويدها بأسلحة مضادة للدبابات.

وأوضاف "ستولينبرج"، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الخميس، أن قادة الحلف اتفقوا أيضًا على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مؤكدًا أن الحلف سيعزز دفاعاته من خلال الغواصات والسفن بشكل مستمر.

ودعا الأمين العام لحلف الناتو، بيلاروسيا للتوقف فورا عن دعم روسيا، مضيفًا "اتفقنا على خطط إضافية سيتم اتخاذها فى قمة مدريد يوليو المقبل".