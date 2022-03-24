نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التواصل لطلب المساعدة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على المساعدة المالية مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، مؤسسة مقرها الإمارات العربية المتحدة تقدم مجموعة متنوعة من الإغاثة المالية والطبيعية للمحتاجين ويحق فقط لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على المساعدة، ومع ذلك فهي متاحة للأشخاص من جميع الجنسيات ويتم ذلك من خلال تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية أو طبيعية، حيث حددت المؤسسة الفئات المؤهلة للحصول على المساعدة والعوامل التي تحدد الأهلية، ونوضح لكم طريقة تقديم طلب المساعدة وكذلك المجموعات المؤهلة.

متطلبات تقديم المساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

هناك عدد من المتطلبات التي يجب على مقدم الطلب تلبيتها من أجل النظر في طلب المساعدة، إذا كنت تستوفي المعايير التالية فقد يتمكن محمد بن راشد آل مكتوم من مساعدتك.

لرب الأسرة سلطة طلب المساعدة المالية.

تأكد من أن رقم هاتفك المحمول ورقم الشخص الذي يطلب المساعدة هو نفسه.

ستجد أيضًا نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية للمواطن هنا.

صلاحية تأشيرة زائر للوافد

الولادة ليست مساعدة طبية.

يجب أن تكون المستندات المطلوبة ملونة ومقروءة.

إذا كانت إحدى الأوراق المطلوبة مفقودة ، فسيتم تجاهل الطلب.

سيتلقى الطلب استجابة بالقبول أو الرفض في غضون أسبوعين.

رابط تقديم طلب مساعدة مالية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

حددت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من الخطوات التي يجب على أي شخص يسعى للحصول على مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم اتباعها، إذا تقدمت بطلب للحصول على مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم على سبيل المثال فسيتم مراجعة طلبك من قبل المتخصصين في المؤسسة، يجب أن أحصل على العديد من طلبات المساعدة والتي سيتم التحقق منها وسيتم إخطارك إذا تم قبول طلبك أم لا باتباع الخطوات التالية:

قم بالاتصال بالموقع الرسمي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. اتخاذ قرار استخدام الخدمات الإلكترونية. حدد الخيار الذي يظهر (إرسال).

مساعدة مؤسسة الشيخ محمد بن راشد

منذ تأسيسها عام 1997 محمد بن راشد آل مكتوم قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية والرعاية الإنسانية للمحتاجين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.