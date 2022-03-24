تقديم اعتراض لاستحقاق معاش الضمان الجديد 1443

تقديم اعتراض لاستحقاق معاش الضمان، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، طريقة تقديم اعتراض من أجل استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الذي توفره الوزارة وفق دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور، وقد استحدثت وزارة الضمان الضمان المطور الذي من خلاله تهدف إلى وضع بعض الشروط العامة التي بدورها تعمل على اختيار الفئات المحتاجة من المواطنين والمواطنات والمستقلين والمستقلات للحصول على معاش الضمان بشكل شهري مستمر، ويتم اختيارهم وفق التحقق من احقية الحصول على الدعم من الجهات المعنية، وعند قبول بعض المستفيدين في الضمان المطور قد يصبح المواطن غير مؤهل للحصول على الدعم، لذا سنوضح لكم آلية تقديم اعتراض لاستحقاق معاش الضمان.

تقديم اعتراض لاستحقاق معاش الضمان

حساب العناية العملاء التابع لوزارة الموارد البشرية قد وضح من خلال حسابه على منصة تويتر، بأن منصة الدعم والحماية الاجتماعية قد وفرت خدمة تقديم اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي الجديد في حالة إذا كان الشخص غير مؤهل من جانب الوزارة لاستحقاق المعاش، ويتم تقديم اعتراض من خلال خطوات بسيطة تتم كالتالي:

يحب الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية/ تسجيل دخول.

الضغط علة تبويب برامج الدعم الخاصة بي الواضحة بأعلي صفحة الموقع.

اختيار النقر على (الأهلية والاستحقاق).

سوف يتم عرض أسباب الرفض والتي توضحها المنصة من خلال حساب المستفيد.

ثم بعد ذلك يتم تقديم اعتراض بعد أن يتم معرفة السبب.

يقوم المستفيد بإرفاق جميع الملفات والمستندات المطلوبة والداعمة لطلب الاعتراض من خلال الضغط على تبويب (إرفاق).

وبذلك يتم النظر في طلب الاعتراض الذي تم تقديمه بالمنصة.

حالات لا يستطيع المستفيد تقديم طلب اعتراض

نوه حساب خدمة عملاء العناية بالمستفيدين إلى توافر ثلاث حالات لا يمكن للمستفيد من خلالها تقديم شكوى أو اعتراض وهذه هي الحالات: