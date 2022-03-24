نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إمكان بنك الراجحي 1443 الشروط وطريقة استعلام إمكان الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل إمكان الراجحي المتاح لكافة عملاء البنوك داخل السعودية؛ حيث يوفر بنك الراجحي أنواع مختلفة من القروض، كما إنه يوفر خدمة إمكان الراجحي استعلام برقم الهوية، وأهم ما يميزه أنه لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل الراتب، كما أنه متوفر للمواطنين الأصليين والمقيمين، ويستطيع العميل تقديم طلب تمويل من خلال تطبيق إمكان، وذلك بعد الإطلاع على شروط تمويل إمكان، والحصول على الموافقة، يأتي ذلك في إطار تلبية المطالب والاحتياجات المالية للعملاء من مختلف الشرائح في كافة قطاعات الدولة سواء حكومية أو خاصة.

تمويل إمكان بنك الراجحي

يقدم تمويل إمكان بنك الراجحي العديد من المميزات للعملاء، أبرزها أنه تمويل سهل وميسر، ويستطيع العميل تقديم طلب تمويل إمكان من خلال تطبيق إمكان على الجوال، كما أنه يقدم موافقة فورية للعملاء المستوفين شروط تمويل إمكان، فضلًا عن أنه يعد من أفضل الحلول التمويلية المبتكرة المتاحة أمام العملاء، حيث يوفر التمويل المصغر، والتمويل الإضافي الذي يحصل عليه العميل بجانب تمويل آخر، بما يتفق والشروط المحددة، وتصل نسبة الاستقطاع في التمويل الإضافي إلى 50%.

طلب تمويل إمكان الراجحي

يستطيع كافة العملاء المنطبق عليهم شروط تمويل إمكان بنك الراجحي تقديم طلب التمويل www.emkanfinance.com.sa بالطريقة التالية:

افتح تطبيق إمكان من الجوال. سجل دخولك تطبيق إمكان. اكتب البيانات المطلوبة لذلك، ثم ارفع المستندات المطلوبة لتقديم طلب تمويل إمكان. انتظر حتى تحصل على الموافق، ثم حدد مبلغ تمويل إمكان. حدد مدة وطريقة سداد تمويل إمكان.

شروط تمويل إمكان الراجحي

ينبغي على كل من يرغب في تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي مراجعة الشروط التالية:

أن يكون مقدم طلب تمويل إمكان الراجحي سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر مقدم طلب التمويل من 25 إلى 60 عاما.

ألا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري عن 5000 ريال.

أن تكون مدة الخدمة للتمويل لعملاء القطاع الخاص 6 أشهر.

أن يتوفر سجل ائتماني جديد.

يكون العميل في القطاع المدني سواء الخاص وشبه الحكومي والمتقاعدين.

تمويل إمكان الراجحي استعلام

توفر شركة إمكان خدمة تمويل إمكان الراجحي استعلام برقم الهوية، وذلك من خلال تسجيل دخول سجل تطبيق إمكان من الجوال الخاص بالعميل، ثم ينتقل إلى القائمة الرئيسية، ثم يضغط على خيار الطلبات، ثم يقوم بالضغط مرة أخرى على تمويل إمكان بنك الراجحي استعلام، ثم ينتظر حتى يتم تحميل البيانات.