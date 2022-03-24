نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تعلن مواعيد الدوام في شهر رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد الدوام في رمضان بالإمارات 2022، تزامنًا مع قرب قدوم شهر رمضان قامت الحكومة الاتحادية في الإمارات بالإعلان مؤخرًا عن مواعيد الدوام بشهر رمضان في الإمارات، حيث قد أوضحت الحكومة أن مواعيد العمل الجديدة في شهر رمضان ستكون معتمدة بصورة كبيرة على نظام العمل الجديد الأسبوعي في الإمارات الذي بدء العمل به منذ عام 2022 الجديد، وفيما يلي نسرد عليكم المواعيد الجديدة المعلن عنها من الحكومة الاتحادية في الإمارات للعلم بها قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

مواعيد الدوام في رمضان بالإمارات 2022

يجب العلم أن المواعيد الجديدة المعلن عنها يجب أن تلتزم بها كافة الجهات في الإمارات سواء مؤسسات حكومية أو جهات اتحادية، وتحدد تلك المواعيد متى يبدأ يوم العمل ومتى ينتهي في الجهات المختلفة، ووفقًا لنظام العمل الجديد في الإمارات فإنه قد تقرر أن تكون مواعيد العمل برمضان في الإمارات هي:

يبدأ يوم العمل في التاسعة بالصباح وينتهي يوم العمل بالثانية والنصف بعد الظهر. والمواعيد السابقة تطبق في أيام الاثنين إلى أيام الخميس. أما العمل بيوم الجمعة فيبدأ من التاسعة في الصباح إلى وقت صلاة الجمعة أي حتى الثانية عشر ظهرًا فقط.

مع العلم أن قرار الحكومة الاتحادية يوضح أن هناك قابلية من أجل تطبيق نظام العمل المرن في معظم الجهات بما يتفق معها ولكن في أيام الجمعة بشهر رمضان فقط، أي لا حاجة لحضور الموظفين ويمكن اللجوء إلى العمل من المنزل بحيث لا تتخطى النسبة أربعين بالمئة وفق ما يتفق مع قرارات الحكومة فيما يخص العمل المرن، ومن ثم تظل أيام الإجازة كما هي يومي السبت والأحد من كل أسبوع وباقي يوم الجمعة عطلة رسمية إذ أن العطلة في الإمارات وفق نظام العمل الجديد هي يومين ونصف يوم.

نظام العمل الإماراتي الجديد 2022

بدءت الحكومة الإماراتية في تطبيق نظام العمل الجديد بها مع بداية العام الميلادي الحالي، وضمن ضوابط نظام العمل الجديد هو أن للهيئة السماحية للعمل بنظام العمل المرن على الموظفين ولكن بأيام الجمعة ووفق شروط معينة، والهدف وراء ذلك هو ضمان تقديم الخدمات باستمرار وتوفير عدد كافي من الموظفين في مقرات العمل المختلفة، ولإصدار مثل ذلك القرار يجب أن يصدر من رئيس العمل بعد التعاون مع مديرين الإدارات الأخرى المختلفة ولا سيما إدارة الموارد البشرية.