‏الكرملين: رجل الأعمال رومان أبراموفيتش لعب دورا في محادثات السلام الروسية

قال ‏الكرملين، اليوم، ان رجل الأعمال رومان أبراموفيتش لعب دورا في محادثات السلام الروسية الأوكرانية.

وقال متحدث باسم أبراموفيتش: «من أجل المفاوضات، وفي سبيل إنجاحها، لن يكون من المفيد التعليق على سير العملية أو أي مشاركة للسيد أبراموفيتش».

ورفضت أوكرانيا التي تواجه حربا شرسة من قبل روسيا فرض عقوبات على رومان أبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي وأحد أبرز الأوليغارش الروس، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال».

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في مكالمة مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن رئيس نادي تشيلسي قد يكون أساسيا في دفع مفاوضات السلام قدما مع روسيا، بحسب ما ذكره أشخاص على علم بالمكالمة.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، التعليق على المحادثات بين زيلينسكي وبايدن بخصوص فرض عقوبات على أبراموفيتش. وفيما لو كان أبراموفيتش جزءا من المفاوضات الروسية الأوكرانية، قال برايس "هناك عدد من القنوات التي يعمل من خلالها شركاؤنا الأوكرانيون ونظراؤهم الروس بالانخراط في الحوار والدبلوماسية".