الناتو: تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا وعقوبات غير مسبوقة على روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولينبرج، إن قادة الحلف اتفقوا على تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، فضلا عن تزويدها بأسلحة مضادة للدبابات، بحسب ما أوردت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضاف "ستولينبرج"، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الخميس، أن قادة الحلف اتفقوا أيضًا على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مؤكدًا أن الحلف سيعزز دفاعاته من خلال الغواصات والسفن بشكل مستمر. ودعا الأمين العام لحلف الناتو، بيلاروسيا للتوقف فورا عن دعم روسيا، مضيفًا "اتفقنا على خطط إضافية سيتم اتخاذها فى قمة مدريد يوليو المقبل".

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