عاجل- الصين تعلق على تصريحات الناتو بشأن دعم روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين، إن "الأمين العام لحلف الناتو ينشر التضليل"، مشددا على أن "موقف الصين يتناسق مع رغبات معظم الدول، وأى اتهامات غير مبررة أو شكوك حيال الصين ستهزم".
وتابع : "لقد كررنا مرارا بأن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرا بين الشرق والغرب، بدلا من أن تكون على الجبهة فى لعبة بين القوى العظمى"، وفقا لما جاء فى قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، اتهم الصين بـ"دعم روسيا سياسيا" من خلال "نشر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة"، وحذرها من "توفير دعم مادى لنشاطاتها الحربية".
وأتت تصريحات الأمين العام للحلف عشية، اجتماع قمة طارئ يعقده قادته الخميس بحضور الرئيس الأمريكى جو بايدن.
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