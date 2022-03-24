عاجل-روسيا: أدلة جديدة على تورط البنتاجون فى تطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، عن حقائق جديدة حول تورط وزارة الدفاع الأمريكية فى تطوير مكونات أسلحة بيولوجية على الأراضى الأوكرانية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقال كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الخميس:"إن خبراء قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية كشفوا خلال دراسة الوثائق عن حقائق جديدة تثبت مشاركة البنتاجون المباشرة فى تطوير مكونات أسلحة بيولوجية فى أوكرانيا". وأضاف:" أن وزارة الدفاع الروسية ستقدم قريبا أصول الوثائق، التى تثبت أن المشروع البيولوجى "يو بى 2" جرى تطويره والموافقة عليه فى البنتاجون"، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى لهذا المشروع هو إجراء تحليل جُزيئى للعدوى الخطيرة المتوطنة فى أوكرانيا بشكل خاص. وتابع:" لقد تضمن هذا العمل أخذ عينات بهدف الحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة"، منوها بأن الدفاع الروسية تواصل دراسة الوثائق الواردة من موظفى المختبرات البيولوجية الأوكرانية حول الأنشطة البيولوجية العسكرية السرية للولايات المتحدة فى أوكرانيا.

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