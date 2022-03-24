نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Active رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf جميع الجامعات في المقال التالي
رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf نبدأ الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز فى طرحه فى ظل تغطيتنا التي نعمل على تقديمها عبر متابعة جميع الخدمات المقدمة من وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة الكترونية بعد ان تم التأكيد رسمياً على اعلان نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية
رابط نتائج القبول الموازي
نتائج القبول الموازي بامكانكم الحصول عليها فور زيادة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك على مستوى جميع الجامعات العراقية، حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير حول معرفة خطوات الكشف والحصول على تلك النتائج التي تم إعلانها بصورة رسمية من قبل السيد وزير التربية والتعليم العراقية بعد ان تم الانتهاء رسمياً من اعلانها بصورة وبشكل الكترونية فى جميع المحافظات العراقية بعد الكشف رسميا على ان نتائج القبول الموازي قد تم اعتمادها بإعلان قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق فى جميع الجامعات العراقية على مستوي كافة الأقسام على مستوى طب العام وكلية الصيدلة أو الهندسة او غيرها من التخصصات، على ان نوافيكم ونستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نوافيكم نستعرض مع حضراتكم الان خطوات والاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل الكتروني بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور
شروط القبول الموازي في العراق
- يجب أن يحصل الطالب على نسبة لا تقل عن 3 درجات وأعلى من ذلك على الحد الأدنى حتى يتمكن من أن يلتحق بالكليات والجامعات التي تتعلق بالمجموعة الطبية.
- إلى جانب أهمية أن يحصل الطالب على مجموعة بنسبة 4 درجات من درجات الحد الأدنى، حتى أن يتم قبوله بالجامعات الهندسية.
- ولا تقل نسبة المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات للحد الأدنى، من أجل الالتحاق في جامعات العلوم على مستوى كافة الجامعات العراقية.
- أما بالنسبة لباقي الكليات والمعاهد في العراق قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 6 حتى يتم قبوله.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.33
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