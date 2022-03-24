نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسميًا.. تعليق الدراسة في جدة بجميع المدارس يوم الأحد القادم الموعد لهذا السبب! في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن تعليق الدراسة في جدة بجميع المدارس بدءًا من يوم الأحد القادم، بسبب سباق الفورميلا، ويعد من أشهر السباقات، وليست المرة الأولى التي يتم بسببه تعليق المدارس بالمملكة، ويوجد عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءل عن بداية الدراسة في العام الدراسي 1444.

ومعرفة الإجازات والعطلات التي تتوسط الفصول الدراسية تبعا التحديثات الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم في التقويم الجديد، حيث أن الوزارة أعلنت أنها لم تحدد موعد بداية العام الدراسي 1444.

“تعليق الدراسة في جدة” متى بداية الدراسة بعد التعديل الجديد

أفصحت الوزارة عن تعليق الدراسة في جدة يوم الأحد القادم وهذا بسبب إقامة سباق الفورميلا، حيث أن نظام الثلاث فصول الذي اعتمدته الوزارة على الطلاب في جميع المدارس وجميع المراحل الدراسية التي تشمل الابتدائي والإعدادي والثانوي، فإن إجازة الفصل الدراسي الثالث تكون بعد أن ينتهي الطلاب من جميع الاختبارات النهائية في واحد من شهر ذي الحجة 1443 الموافق 30 من شهر يونيو لعام 2022.

وبذلك يكون تم الانتهاء لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية من أداء كافة الاختبارات، بعد ذلك يأخذ الطلاب الإجازة الصيفية وهي الإجازة الأطول في العام الدراسي، حيث تكون الدراسة مدتها 11 شهر فلم يتبق سوى 140 يوم على انتهاء الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي كاملا.

حيث أنها تعتبر هي المسؤولة عن تحديد موعد بداية العام من خلال التقويم الرسمي الذي تعلن عنه وتحديد مواعيد الإجازات خلال العام الدراسي وتنظيم عمليات الدراسة، حيث تشهد المدارس في السعودية العديد من التحديثات والإجازات التي تكون في مصلحة الطالب وسوف نوضح من خلال موقع ثقفني ذلك بالتفصيل خلال هذا المقال.





جدول اجازات المدارس لعام 1443

يحتوي جدول الإجازات على العطل الرسمية التي يحصل عليها الطالب في العام الدراسي، حيث أنها تكون 49 إجازة رسمية دون حساب أجازات نهاية الأسبوع المطولة لو تم أضافتها إلى الإجازات وتكون عددها 1000 على 69 يوما حيث أن الإجازات لها العديد من المميزات بالنسبة للطالب فهي تعطي مساحة من التعلم و قسط من الراحة.

كما تجعل التعليم أكثر مرونة من قبل لذلك نجد العديد من الطلاب معرفة موعدها الالتزام بها، حيث تحرص دائما الوزارة على التطوير في العملية التعليمية لصالح الطالب و اتباع نظم التعليم الحديثة للتخلص من الروتين في الأنظمة القديمة، حيث أن الطالب يفضل التغير والتجديد فهي تؤثر على استيعاب المناهج الدراسية، وتؤثر بشكل إيجابي علي مستوى الطلاب.