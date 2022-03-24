HERE موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية برقم الامتحاني PDF جميع الاقسام

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية برقم الامتحاني نستعرضه الان حيث بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عبر الرابط الرسمي السابق وان تم تفعيله من وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية لتسهيل مهام الاستعلام عن تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية على شكل نستعرضها ونوافيكم على الفور به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نشرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية، حيث بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عبر الرابط السابق وان تم تفعيله من وزارة التربية والتعليم العراقية فى إطار الخدمات التي يتم تقديمها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نوافيكم به ونستعرض على رأس مدار الساعة عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث اعلنت رسمياً وزارة التربية والتعليم العراقية على ظهور نتائج القبول الموازي بعد التأكيد على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة داخل الجامعات العراقية على ان نرصد من خلال الفقرة التالية على طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونستعرض مع حضراتكم الخطوات الصحيحة التي بامكانكم الاعتماد عليها للحصول على نتائج القبول الموازي فى شتى المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على الفور على شكل ملفات pdf

كما بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي بامكانكم من خلالها الحصول على تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور الحصول عليها بمنتهى السهولة الممكنة

شروط القبول الموازي في العراق

يجب أن يحصل الطالب على نسبة لا تقل عن 3 درجات وأعلى من ذلك على الحد الأدنى حتى يتمكن من أن يلتحق بالكليات والجامعات التي تتعلق بالمجموعة الطبية.

إلى جانب أهمية أن يحصل الطالب على مجموعة بنسبة 4 درجات من درجات الحد الأدنى، حتى أن يتم قبوله بالجامعات الهندسية.

ولا تقل نسبة المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات للحد الأدنى، من أجل الالتحاق في جامعات العلوم على مستوى كافة الجامعات العراقية.

أما بالنسبة لباقي الكليات والمعاهد في العراق قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 6 حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية