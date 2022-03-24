الرئيس اللبنانى يبحث مع رئيس الحكومة التطورات الأخيرة بالبلاد

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون، مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى، الأوضاع العامة بالبلاد فى ضوء التطورات الأخيرة، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء فى الشؤون التى تتم معالجتها حياتيا واجتماعيا.





وتناول اللقاء الذى عقد اليوم الخميس بقصر الرئاسة فى بعبدا نتائج زيارة عون للفاتيكان واللقاءات التى عقدها مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ووزير الخارجية المونسنيور بول ريتشارد جالاجار، بجانب نتائج لقاء عون مع الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا. ويشهد لبنان عددا من الأزمات المستجدة فى أعقاب الأزمة الأوكرانية وأبرزها الأمن الغذائى والارتفاع الكبير فى أسعار السلع والخدمات والوقود والطاقة بشكل عام.

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