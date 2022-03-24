أبو الغيط يجرى جلسة مباحثات مع سكرتير عام الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جلسة محادثات مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة فى جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن المحادثات تناولت التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها مستجدات الحرب فى أوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد العالمى بشكل عام وعلى المنطقة العربية بشكل خاص والتى مازالت تعانى فى الأساس من الكثير من المشكلات المتعلقة بتبعات جائحة كورونا والصراعات التى تشهدها بعض دول المنطقة.

وأضاف المصدر أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية فى كل من سوريا وليبيا واليمن، وكذلك التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية لكافة الأزمات التى تشهدها المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار ويضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب العربية.

وذكر المصدر أن الجانبين أعربا خلال اللقاء عن تطلعهما إلى الارتقاء بالتعاون المؤسسى بين المنظمتين فى ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التى تربطهما، حيث أثنى السيد جوتيريش على ما جاء فى الكلمة التى ألقاها السيد أحمد أبو الغيط أمام مجلس الأمن وما طرحه سيادته من ملاحظات ومقترحات بغية الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والمجلس ومنظمة الأمم المتحدة فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تقديره لالتزام الجامعة العربية الثابت وحرصها على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة فى كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية المطروحة على الأجندة الدولية.