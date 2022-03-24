عاجل- أسلحة بيولوجية.. أزمة جديدة بين روسيا وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة الروسية، أنها تواصل دراسة الوثائق الواردة من موظفى المختبرات البيولوجية الأوكرانية، حول الأنشطة البيولوجية العسكرية السرية للولايات المتحدة فى كييف، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وأشارت إلى أن "تجارب البنتاجون المذكورة لم تقتصر على تطوير العدوى الخطيرة، بل شملت اختبار العديد من الأدوية غير المسجلة على العسكريين الأوكرانيين"، مؤكدة أن "الوثائق أثبتت أن البنتاجون اتفق على ذلك مع شركة خاصة لإنتاج الأدوية".
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