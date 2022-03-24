كارثة "غامضة".. أسرة من 5 أفراد تسقط من شرفة بالطابق السابع

في حادث غامض، لقي 4 أشخاص من بينهم طفل مصرعهم وأصيب خامس بجروح خطيرة، إثر سقوطهم جميعا من مبنى سكني مكون من 7 طوابق في بلدة مونترو السويسرية، حسبما أعلنت الشرطة المحلية، الخميس.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا جميعهم فرنسيون وأفراد من عائلة واحدة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، وأفادت أن الضباط حاولوا تنفيذ مذكرة تتعلق بالتعليم المنزلي لطفل قبل وقوع الحادث بقليل.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة تشتبه في أن يكون أفراد العائلة قد قفزوا جميعا من الشرفة.

وحددت الشرطة القتلى، في بيان، على أنهم رجل (40 عاما) وزوجته ( 41 عاما) وشقيقتها التوأم وابنة الزوجين البالغة من العمر 8 سنوات.

وقالت الشرطة إن ابن الزوجين البالغ من العمر 15 عاما أصيب بجروح خطيرة من جراء السقوط من المبنى.

وذكرت الشرطة أن السلطات فتحت تحقيقا "لتحديد ملابسات وأسباب هذه المأساة على وجه الدقة"، فيما استبعدت وجود شخص آخر في الشقة وقت وقوع الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية ألكسندر بيسينز، إنه لا يستطيع بعد تأكيد تقارير وسائل الإعلام السويسرية بأن الخمسة قفزوا من مبنى.

وتابع بيسينز أنه تم العثور على الضحايا في حوالي الساعة السابعة من صباح الخميس، خارج مبنى بالقرب من كازينو باريير الشهير في المدينة.

وقالت الشرطة، في بيانها، إن ضابطين طرقا باب شقة وعرفا نفسيهما.

وتابعت الشرطة: "بسبب عدم تمكنهما من الاتصال بالشاغلين المحتملين، غادرا المكان. في غضون ذلك، اتصل شاهد بالشرطة للإبلاغ عن سقوط أشخاص من شرفة شقة".

تشتهر مونترو، وهي مدينة ريفية على ضفاف بحيرة، بكونها بقعة سياحية ساخنة وخاصة بمهرجان سنوي لموسيقى الجاز.

ونصبت فرق الشرطة والطوارئ خياما بيضاء في مكان الحادث، وشوهد محققو الطب الشرعي على الشرفة العلوية للمبنى.