نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر kahraba.gov.jo رابط التسجيل في دعم الكهرباء 2022 الأردن عبر منصة كهرباء الأردن والفئات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط التسجيل في دعم الكهرباء بالمملكة الأردنية الهاشمية قائمة محركات البحث خلال الفترة الماضية بالتزامن مع تفعيل رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022 من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة بالأردن للفئات المستحقة للدعم الحكومي.

تسجيل دعم الكهرباء 2022

وقالت المتحدثة الإعلامية الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة بالأردن، إن ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بشأن إيقاف منصة دعم الكهرباء في الأردن غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأكدت أن التسجيل في منصة دعم الكهرباء مستمر لجميع الفئات المستحقة للدعم وتعديل وتحديث بيانات المسجلين القدامى، سواء المقمين داخل المملكة أو خارجها.

ويسعى الأردنيون للتسجيل في منصة دعم الكهرباء 2022 قبل تطبيق تسعيرة الكهرباء الجديدة مع بداية شهر أبريل المقبل. على الرغم من تأكيد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في بيان لها، أن قيمة فواتير الكهرباء لن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، باستثناء الأفراد الذين لم يتمكنوا من التسجيل في دعم فواتير الكهرباء للاستفادة من الدعم الحكومي.

الفئات المستحقة لدعم الكهرباء الأردن 2022

في سياق متصل حددت الحكومة الأردنية قائمة الفئات المستحقة للتسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردن 2022 من الأولى بالرعاية الاجتماعية في ظل ارتفاع مستوى المعيشة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية.

حاملي جواز السفر الأردني ممن ليس لديهم قيد عائلي.

الأسر المسجلة لدى صندوق المعونة الوطنية في الأردن.

المسجلين في منحة المكرمة الملكية.

السيدة الأردنية التي تزوجت من رجل أجنبي.

رب الأسرة الفلسطيني الجنسية.

المواطن الأردني الذي تعددت زيجاته.

أعضاء صندوق الدعم التكميلي.

وكشف مدير قسم التكاليف والتسعير بقطاع الطاقة والمعادن محمد الروسان، في تصريحات صحفية، أن باب التسجيل عبر منصة دعم الكهرباء، يشمل أيضا طلاب الجامعات المقيمين في محافظات أخرى غير المحافظة التي تقطن بها أسرته، إضافة إلى الأفراد العزاب بشرط استيفاء شروط التسجيل للحصول رب على الدعم.

التفاصيل الكاملة للتعرفة الكهربائية الجديدة – هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن pic.twitter.com/dS9U17gubS — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) التفاصيل الكاملة للتعرفة الكهربائية الجديدة - هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن pic.twitter.com/dS9U17gubS — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) January 20, 2022

تسعيرة الكهرباء الجديدة 202٢

في سياق متصل أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن أن تسعيرة الكهرباء الجديدة 2022 الخاصة بأسعار الفواتير الخاصة ستتراجع بداية من العام المقبل بمقدار 13% تزامنا مع القرارات الحكومية الجديدة لحل أزمة الطاقة في المملكة. وذلك باستثناء الفئات التجارية التي تستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهريا بقيمة 175 فلسًا.

رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الاردن 2022