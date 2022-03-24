نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهدف الأول لعمان.. نتيجة مباراة منتخب سلطنة عمان وفيتنام في تصفيات أسيا لكأس العالم 2022 وترتيب المجموعة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق غدا مباراة سلطنة عمان ضد فيتنام في الجولة التاسعة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المباراة قبل الأخيرة في التصفيات الأسيوية بين منتخبي عمان وفيتنام، التي يحل فيها المنتخب العماني ضيفا على نظيره الفيتنامي لتعزيز موقفه في ترتيب المجموعة بعد تراجع ترتيبه في المجموعة للمركز الرابع برصيد 7 نقاط.

نتيجة مباراة سلطنة عمان وفيتنام

ونتابع معكم نتيجة مباراة سلطنة عمان وفيتنام لحظة بلحظة في المباراة التي تجمع بين المنتخبين الأسييوين في تصفيات كأس العالم أسيا 2022.

وتقام مباراة سلطنة عمان ضد فيتنام على ملعب مي دينه بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

ويعلق على المباراة المعلق أحمد البلوشي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقلة الحصري للتصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الأول من مباراة سلطنة عمان وفيتنام منذ قليل بالتعادل السلبي بين الفريقين في ظل استحواذ عماني على المباراة.

وبلغت نسبة الاستحواذ في الشوط الأول من مباراة فيتنام وسلطنة عمان 62% للمنتخب العماني مقابل 38% للفيتنامي.

الهدف الأول للمنتخب العماني في شباك فيتنام

وفي الدقيقة الخامسة والستين من عمر المباراة نجح خالد الهاجري في تسجيل الهدف الأول لصالح عمان بتمريرة مساعدة من صلاح اليحيائي لتسكن شباك المنتخب الفيتنامي.

ولا تزال نتيجة مباراة سلطنة عمان وفيتنام هدف دون مقابل لصالح السلطنة بعد مرور 76 دقيقة من عمر المباراة.

وحصل نغوين ثانه شوينغ مدافع المنتخب الفيتنامي على بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة.

وتأكد تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم بشكل رسمي للمرة السادسة في تاريخه بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة. وتجمد رصيد أقرب منافسيه اليابان عن 18 نقطة.

موعد مباراة سلطنة عمان وفيتنام

ويحل موعد مباراة سلطنة عمان وفيتنام في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم الخميس الموافق 24 مارس في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والحادية ظهرًا بتوقيت الجزائر، والثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، والرابعة بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب عمان المتوقع ضد فيتنام

في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: أحمد الكعبي، جمعة الحبسي، جمعة الخميسي، أمجد الحارثي.

ويضم خط الوسط: أرشد العلوي، عبد الله فواز، صلاح اليحيائي، حارب السعدي.

ويقود خط الهجوم: عصام الصبحي، محمد الغفاري.

ترتيب مجموعة منتخب عمان والسعودية في التصفيات الأسيوية

ويدخل منتخب سلطنة عمان مباراته ضد فيتنام محتلا المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، قبل انطلاق الجولة التاسعة بدور المجموعات.

المنتخب السعودي في صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة.

وفي مركز الوصافة يقع منتخب اليابان بالمركز الثاني برصيد 18 نقطة.

وفي المركز الثالث تقع أستراليا برصيد 15 نقطة.

أما منتخب سلطنة عمان فيحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

ويأتي المنتخب الصيني في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويتذيل منتخب فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 3 النقاط.

أبرز ما جاء في حديث مدرب المنتخب الوطني برانكو إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فيتنام.#الرياضه_العمانية pic.twitter.com/Fd4RMFxNyZ — الـريـاضـة الـعُـمـانـيـة (@oman_sport) أبرز ما جاء في حديث مدرب المنتخب الوطني برانكو إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فيتنام.#الرياضه_العمانية pic.twitter.com/Fd4RMFxNyZ — الـريـاضـة الـعُـمـانـيـة (@oman_sport) March 23, 2022

مباراة منتخب عمان وفيتنام

ويدخل منتخب سلطنة عمان المباراة ضد فيتنام على أمل الفوز معتمدا على النتيجة الإيجابية السابقة التي حققها على مضيفه في المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من البطولة والتي نجح المنتخب العماني في اقتناص الثلاثة نقاط.

وتعادل منتخب سلطنة عمان أخر مبارياته ضد أستراليا في الجولة الثامنة من ت تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بهدفين لكل منها.

فيما يدخل فيتنام المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الثامنة من تصفيات أسيا لكأس العالم.